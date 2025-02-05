Ιπποκράτειο: Έπεσε γυψοσανίδα από την οροφή της Παιδιατρικής Κλινικής

Παράσταση διαμαρτυρίας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν μέλη της ΕΝΙΘ (Ενωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης), με αφορμή τη διαρροή νερού και την πτώση γυψοσανίδας από την οροφή της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων Παιδιατρικής, τη περασμένη Παρασκευή που ήταν ημέρα γενικής εφημερίας της Παιδιατρικής.

Τα μέλη της ΕΝΙΘ, που στη συνέχεια μετέβησαν στη διοίκηση του Ιπποκρατείου ζητούν: άμεσο έλεγχο της οροφής του κτιρίου και επίλυση του προβλήματος με ευθύνη του Νοσοκομείου, σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές με ευθύνη του κράτους και ενίσχυση όλων των δομών Υγείας με σύγχρονα μέσα, μόνιμο προσωπικό και ανθρώπινους όρους εργασίας.

Ο πρόεδρος της ΕΝΙΘ Χρήστος Καραχρήστος, μιλώντας στους δημοσιογράφους έκανε λόγο για επικίνδυνες και απαρχαιωμένες υποδομές σε όλα τα νοσοκομεία.

«Δεν είναι το πρώτο γεγονός, είναι η κορυφή του παγόβουνου» είπε ο κ. Καραχρήστος, καλώντας το υπουργείο Υγείας και τις ΥΠΕ να αναλάβουν ευθύνες.

Η παιδίατρος - λοιμωξιολόγος Χάρις Λαμπαδά και το μέλος του ΔΣ της ΕΝΙΘ Γιάννης Κούτρας ανέφεραν ότι δεν πρόκειται για το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Ιπποκράτειο, σημειώνοντας -μεταξύ άλλων- τα προβλήματα ψύξης το καλοκαίρι και θέρμανσης τον χειμώνα, τα προβλήματα στις υποδομές και τον εξοπλισμό του Νοσοκομείου.

Να σημειωθεί ότι η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα χάρη σε ενέργειες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

