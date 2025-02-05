Λογαριασμός
Συνεχίζονται πανελλαδικά οι κινητοποιήσεις των αγροτών – Μπήκαν με τα τρακτέρ σε Γιάννενα και Λαμία 

Αγρότες και κτηνοτρόφοι αναμένεται να πάρουν σήμερα αποφάσεις για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους  

αγροτες λαμια

Με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα οι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Ιωαννίνων μπλόκαραν σήμερα το μεσημέρι την κεντρική πλατεία Ιωαννίνων, στο ύψος της Περιφέρειας Ηπείρου στις 12 το μεσημέρι, ζητώντας περισσότερα μέτρα στήριξης του εισοδήματός τους από την κυβέρνηση, καθώς, όπως υποστηρίζουν, είναι αυξημένο το κόστος παραγωγής.

αγροτες γιαννενα

Η μηχανοκίνητη διαμαρτυρία των αγροτών γίνεται στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων. Κτηνοτρόφοι και αγρότες κάλεσαν τους πολίτες να κατανοήσουν, όπως είπαν, τον άνισο αγώνα που δίνουν μέσα σε συνθήκες αντίξοες και παντελούς έλλειψης ουσιαστικής στήριξης από το κράτος.

Μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της Λαμίας έκαναν σήμερα και οι αγρότες από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας. 

αγροτες λαμια


Αγρότες και κτηνοτρόφοι αναμένεται να πάρουν σήμερα αποφάσεις για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Πηγή: skai.gr

