Ευθ. Λέκκας: Μεγάλος κατολισθητικός κίνδυνος στη Σαντορίνη – Οι πέντε περιοχές εφαρμογής μέτρων

Για τον κατολισθητικό κίνδυνο μίλησε ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, στη σύσκεψη στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέντευξη Τύπου με αντικείμενο τα τελευταία σεισμικά δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης και της Αμοργού και την προληπτική διαχείριση της κατάστασης στις Κυκλάδες.

Ο κ. Λέκκας ανέφερε για τη Σαντορίνη ότι «είναι επόμενο οι κίνδυνοι κατολισθήσεων σε όλο το μήκος της καλντέρας να είναι υψηλός. Χαρτογραφήσαμε τα δεδομένα κι επιλέξαμε πέντε περιοχές για εφαρμογή μέτρων: Τον Παλαιό Λιμένα Φηρών, το Λιμάνι Αθηνιού και το οδικό δίκτυο του Όρμου, η Οία και συγκεκριμένα οι περιοχές Αμμούδι και Αρμένη και η Θηρασιά (οικισμός Κόρφου και ανάντι περιοχή, Μονοπάτι)».

«Ο Αθηνιός είναι μια περιοχή υψηλής διακινδύνευσης, καθώς εκεί συγκεντρώνονται κάθε χρόνο 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι» είπε ο κ. Λέκκας, προσθέτοντας πως γίνονται έργα για να μειωθούν οι κίνδυνοι που εγκυμονούν.

Παράλληλα, ανέφερε πως κίνδυνος κατολισθήσεων υπάρχει και στην περιοχή της Αρμένης.

Πηγή: skai.gr

