Η παρουσία της Γενικής Ευρωπαίας Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι στην Ελλάδα, ενεργοποίησε τον Νίκο Πλακιά, ο οποίος με καυστική ανάρτηση στο Χ, πιθανολόγησε πως η Κοβέσι «μπορεί να είναι μέσα στο κόλπο». Ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, έγραψε:

Κοβέσι σήμερα: (Αν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει.Τώρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε υπόθεση για λαθρεμπόριο.)

Όλα αυτά που είπε η Κοβέσι εμείς τα ξέραμε. Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να πάει τα στοιχεία που επέμενε ότι έχει δυόμιση χρόνια τώρα στην Κοβέσι; Είτε μας κορόιδευαν, ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη. Ε ρε δούλεμα που έπεσε. Μόνο τους συγγενείς λυπάμαι που έπεσαν θύματα κανέναν άλλον.

Πηγή: skai.gr

