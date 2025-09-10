Της Έλενας Γαλάρη

Στην αρεοπαγίτη ανακρίτρια που διερευνά ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλο για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, προσήλθε για να καταθέσει ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος έχασε τις δίδυμες κόρες του.

Ο κ. Πλακιάς έφτασε στο Εφετείο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του. Κατά την είσοδό του στο δικαστικό μέγαρο, ο πατέρας των διδύμων κοριτσιών που κάηκαν στο Μάτι τον αγκάλιασε καθώς όπως είπε, είναι ο μόνος που μπορεί να τον καταλάβει.

