Δυστύχημα στα Τέμπη: Στην αρεοπαγίτη ανακρίτρια καταθέτει ο Νίκος Πλακιάς

Πρόκειται για την ανακρίτρια που διερευνά ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλο για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη

Της Έλενας Γαλάρη

Στην αρεοπαγίτη ανακρίτρια που διερευνά ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλο για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, προσήλθε για να καταθέσει ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος έχασε τις δίδυμες κόρες του.

Ο κ. Πλακιάς έφτασε στο Εφετείο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του. Κατά την είσοδό του στο δικαστικό μέγαρο, ο πατέρας των διδύμων κοριτσιών που κάηκαν στο Μάτι τον αγκάλιασε καθώς όπως είπε, είναι ο μόνος που μπορεί να τον καταλάβει.

