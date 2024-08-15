Πήλιο: Υποχώρησε ο δρόμος στο πάρκινγκ στις Μηλιές – Εγκλωβίστηκαν 10 οχήματα

Δέκα οχήματα εγκλωβίστηκαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πάρκινγκ των Μηλιών του Ν. Πηλίου, όταν υποχώρησε ο δρόμος στην είσοδό του, σήμερα τις μικρές πρωινές ώρες.

Το σημείο της υποχώρησης, σύμφωνα με την ΕΡΤ βρίσκονταν στον «αέρα» μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του περασμένου Σεπτεμβρίου και για πολύ καιρό το πάρκινγκ παρέμενε κλειστό.

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες άνοιξε, ενδεχομένως για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες στάθμευσης λόγω του τουριστικού ρεύματος, με αποτέλεσμα στις 7 το πρωί ιδιοκτήτες ξενώνων να αντικρίσουν τη ζημιά και να ενημερώσουν την Αστυνομία, η οποία τοποθέτησε προστατευτικές κορδέλες.

Αμέσως μετά ειδοποιήθηκε ο Δήμος Ν. Πηλίου και οι αρμόδιες υπηρεσίες του μετέβησαν στο σημείο και μέχρι το απόγευμα θα γίνει προσπάθεια προσωρινής αποκατάστασης του δρόμου, ώστε να μπορέσουν τα 10 εγκλωβισμένα αυτοκίνητα να αποχωρήσουν.

Ευτυχώς, από την υποχώρηση του δρόμου δεν υπέστησαν ζημιές τα σταθμευμένα αυτοκίνητα, που κατά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι οχήματα επισκεπτών στην περιοχή για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Πηγή: skai.gr

