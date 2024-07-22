Μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία του Βόλου κατέθεσε ο επιχειρηματίας και επίτιμος πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου κ. Κώστας Λεβέντης, για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην έναρξη των έργων αποκατάστασης στο Πήλιο.

“Δεν μπορώ να το ανεχτώ και δεν θα το ανεχτώ άλλο. Είμαι αποφασισμένος οτι μόνο η δικαιοσύνη θα μπορούσε να επιληφθεί και να διευκρινίσει γιατι αναγκαίες παρεμβάσεις έγιναν, με τέτοια καθυστέρηση στο μεγαλύτερο τουριστικό προορισμό της χερσαίας Μαγνησίας.

Μήπως έχετε ξεχάσει τι σημαίνει προγραμματισμός , τι σημαίνει τουριστικός προορισμός ,τι σημαίνει Αη Γιάννης ,τι σημαίνει Πήλιο ,τι σημαίνει σεβασμός στον επισκέπτη , τι σημαίνει σεβασμός στον επαγγελματία”, αναρωτιέται και στην μηνυτήρια αναφορά ζητά να διερευνηθούν τα εξής δεδομένα:

“Παρακαλώ να ερευνήσετε τη διαπίστωση τυχόν ποινικών ευθυνών κάθε εμπλεκομένου προσώπου και στην περίπτωση που διαπιστωθούν να ασκήσετε τη δέουσα ποινική δίωξη και ειδικότερα παρακαλώ να ερευνήσετε τα κάτωθι:

1. Ποιος ή ποιοί φέρουν την ευθύνη για αυτή την τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Πηλίου που ζημιώνει όλους τους επαγγελματίες του τουριστικού τομέα και υποσκάπτει την καλή φήμη της περιοχής που με χρόνιο κόπο αποκτήσαμε;

2. Ποια είναι τα κονδύλια που καταβλήθηκαν από το κράτος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμο, Περιφέρεια) για τον σκοπό αυτό;

3. Αν δεν καταβλήθηκαν τα εξαγγελθέντα ή εγκριθέντα κονδύλια ή αν δεν καταβλήθηκαν στο σύνολο του ποσού που εξαγγέλθηκε ή εγκρίθηκε, ποιος ευθύνεται γι’ αυτό, η κρατική μηχανή ή η τοπική αυτοδιοίκηση που πιθανώς κωλυσιέργησε ή δεν προέβη εγκαίρως στην προβλεπόμενη διαδικασία για να εγκριθούν και να τα εισπράξει; Μήπως στο μέτρο που αναλογεί στον καθένα ευθύνονται όλοι και ποια ευθύνη φέρει ο καθένας;

4. Αν όντως αυτά τα κονδύλια εισπράχθηκαν από την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί δεν αξιοποιήθηκαν εγκαίρως και δη πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου, όπως είχαν υποσχεθεί και είναι και το αυτονόητο;

5. Απαιτήθηκαν μελέτες για τα έργα και αν ναι για ποια από αυτά και σε ποιον ανατέθηκε η μελέτη; Τι χρονοδιάγραμμα υπήρχε για την ολοκλήρωση της κάθε μελέτης; Τηρήθηκε το χρονοδιάγραμμα και αν όχι γιατί και με ποιες συνέπειες;

6. Ποιος έλαβε την απόφαση να πραγματοποιηθούν τα έργα την παρούσα χρονική περίοδο εν τω μέσω υψηλής τουριστικής σεζόν και με βάση ποια αιτιολόγηση;

Πηγή: gegonota.news

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.