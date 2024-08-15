Με κατάνυξη και λαμπρότητα ο εορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Με κατάνυξη και λαμπρότητα γιορτάζεται σήμερα η Κοίμηση της Θεοτόκου.

Χιλιάδες πιστοί προσέρχονται στους ναούς, σε κάθε γωνιά της χώρας με την καρδιά της Ορθοδοξίας να χτυπά στο νησί της Μεγαλόχαρης, στην Τήνο.

Σήμερα θα τελεστεί Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και θα γίνει λιτάνευση της αγίας εικόνας, φόρος τιμής στην Παναγία.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα εκπροσωπήσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου και στις τελετές για την 84η επέτειο του τορπιλισμού της «Έλλης» από τους Ιταλούς.

Πηγή: skai.gr

