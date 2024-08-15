Σακελλαροπούλου: Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας

Στις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική αναφέρθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου σε δήλωσή της αμέσως μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας, στην οποία παρέστη στο Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγιάσου, στη Λέσβο.

Στη δήλωση της η κ. Σακελλαροπούλου αναφέρθηκε σε όσους επλήγησαν από τις πυρκαγιές, ευχαριστεί όσους συνέβαλαν στην κατάσβεσή τους και εξέφρασε την ευχή για την αποκατάσταση των ζημιών το συντομότερο δυνατόν.

Η δήλωση της Προέδρου της Δημοκρατίας έχει ως εξής:

«Ο φετινός εορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, την οποία ο λαός μας τιμά και αναγνωρίζει στο πρόσωπό της την προστάτιδα Μητέρα, επισκιάστηκε δυστυχώς από τις καταστρεπτικές πυρκαγιές στην Αττική. Σκεφτόμαστε όλους όσους επλήγησαν από αυτές, ευχαριστούμε τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όσους έδωσαν, για άλλη μια φορά, ηρωική μάχη με τις φλόγες, και ελπίζουμε οι ζημιές να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας. Χρόνια Πολλά!»

Πηγή: skai.gr

