Σχετικά με τον εξορθολογισμό, ο οποίος επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της Νέας Δομής των Ενόπλων Δυνάμεων, με τις κρίσεις τις οποίες ζήτησε ο Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και πραγματοποιήθηκαν σήμερα, σε συνέχεια αυτών της 10ης Ιανουαρίου, αρμόδιες πηγές του υπουργείου Εθνικής ¨Αμυνας δημοσιοποιησαν τα εξής αριθμητικά στοιχεία:

Μειώθηκε κατά 36 ο αριθμός των Ταξιάρχων Στρατού Ξηράς.

Μειώθηκε κατά 5 ο αριθμός των Αρχιπλοιάρχων ΠΝ.

Μειώθηκε κατά 7 ο αριθμός των Ταξιάρχων Πολεμικής Αεροπορίας.

Μειώθηκε κατά 369 ο αριθμός των Συνταγματαρχών.

Μειώθηκε 191 ο αριθμός των Πλοιάρχων ΠΝ.

Μειώθηκε κατά 185 ο αριθμός των Σμηνάρχων.

Επισημαίνεται ενδεικτικά ότι ο αριθμός των Συνταγματαρχών οι οποίοι υπηρετούσαν στον Στρατό Ξηράς πριν τις σημερινές κρίσεις ήταν τριπλάσιος και πλέον του αριθμού των οργανικών θέσεων", σχολίαζαν περαιτέρω.

Υπενθυμίζεται ότι οι σημερινές έκτακτες κρίσεις αφορουσαν στους βαθμούς του Ταξίαρχου Στρατού Ξηράς, Αρχιπλοίαρχου ΠΝ, Ταξίαρχου Πολεμικής Αεροπορίας, όπως επίσης στους βαθμούς του Συνταγματάρχη, Πλοίαρχου ΠΝ και Σμήναρχου, για όσους Αξιωματικούς έχουν ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

