Καστοριά: Ανεργία και ξενιτιά - Το τίμημα μιας πόλης που αδειάζει

Αν ρωτήσεις έναν Καστοριανό ποιο είναι το σοβαρότερο πρόβλημα της πόλης και του ευρύτερου νομού θα σου απαντήσει: η ανεργία.

To «Οπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ βρέθηκε στην Καστοριά και κατέγραψε πως μετά τη σταδιακή παρακμή της γουνοποιίας που επήλθε ως συνέπεια της αλλαγής στάσης έναντι στα ζώα αρχικά, και των πολέμων αργότερα που στέρησε από την αγορά τους Ρώσους πελάτες της και άλλους από την πρώην Σοβιετική Ένωση, πολύς κόσμος είτε κατέφυγε στην εσωτερική μετανάστευση οριστικά, είτε άφησε τον τόπο του να δουλέψει σεζόν ως εποχικός.

Φυσικά, εξίσου μεγάλο κόστος τόσο σε μεταφορικό όσο και σε κυριολεκτικό επίπεδο έχει και η επιλογή της παραμονής στην πόλη αφού ενδεικτικά τα υψηλά κόστη στην ενέργεια καθιστούν πολύ δύσκολες τις συνθήκες της καθημερινότητας καθώς χαρακτηριστικό της περιοχής είναι οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες με τους πολίτες πλέον να μην είναι σε θέση να καλύψουν τις δαπάνες της θέρμανσης.

«Υπάρχουν νοικοκυριά που δεν έχουν θέρμανση, τώρα εδώ στην Καστοριά. Αυτήν την εποχή με αυτό το κρύο», περιγράφει κάτοικος.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η μεγάλη διάρκεια του χειμώνα στην Καστοριά καθιστούν τη θέρμανση απαραίτητη για την επιβίωση των κατοίκων.

Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση έχει μειώσει σημαντικά τα διαθέσιμα εισοδήματα των νοικοκυριών, καθιστώντας δύσκολη την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε ενέργεια.

Οι κάτοικοι εκφράζουν την απελπισία τους και τον φόβο για το μέλλον και ζητούν οικονομική στήριξη, την εφαρμογή πιο ευέλικτων κριτηρίων για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Είναι αναγκαίο να βρεθούν τρόποι για να εξασφαλιστεί ότι κανένας πολίτης δε θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον κίνδυνο να παγώσει στο σπίτι του.

Χαρακτηριστικό της οικονομικής δυσχέρειας στην οποία έχουν περιέλθει οι ντόπιοι είναι εξάλλου το γεγονός πως μόνο στη Σαντορίνη, μεταβαίνουν τα καλοκαίρια πάνω από 300 Καστοριανοί προς εύρεση εργασίας.

«Μια μικρή παροικία... Σαν να έχει φύγει ένα μεγάλο πολύ μεγάλο χωριό της Καστοριάς και να εγκαταστάθηκε στη Σαντορίνη», παρατηρεί ο Χρήστος Μπόικος, Καστοριανός και Πατέρας ενός 12χρονου παιδιού ο οποίος αναγκάζεται να φεύγει κάθε Καλοκαίρι για να εργαστεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως ένας στους 3 μόνιμους κατοίκους της Σαντορίνης βρέθηκε στο νησί αναζητώντας εργασία. Οι περισσότεροι είχαν πάει για μια σεζόν κι άλλοι ως τουρίστες που γοητεύθηκαν από τον τόπο και τον έκαναν... δικό τους.

Την ίδια ώρα, οι επιχειρηματίες της περιοχής αυξάνουν μισθούς και κίνητρα για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη εργαζομένων στο νησί όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και τον χειμώνα...

Ταυτόχρονα, στην Κω, όπου εκτιμάται πως υπάρχει η μεγαλύτερη παροικία Καστοριανών, υπολογιζόταν πριν πέντε χρόνια πως ζούσαν περί τους 500 Καστοριανούς.

Παράλληλα πολλοί επιλέγουν να μην επιστρέψουν πίσω στον τόπο τους τον Χειμώνα καθώς βρίσκουν εκεί μόνιμη εργασία εν τέλει.

