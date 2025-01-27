Κικίλιας για προμήθεια 30 νέων μετεωρολογικών σταθμών: Εκσυγχρονίζουμε και μεταρρυθμίζουμε το κράτος

Τη σύμβαση για την προμήθεια 30 νέων υπερσύγχρονων αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΑΙΓΙΣ υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου αναμένεται να έχει υπογραφεί η σύμβαση και για την προμήθεια 7 μετεωρολογικών ραντάρ.

Η χρηματοδότηση των δύο έργων θα γίνει από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2.0 και ανέρχεται συνολικά σε 36,2 εκ. Ευρώ.

«Οι 30 μετεωρολογικοί σταθμοί που προμηθευόμαστε πλέον με σύμβαση μέσα από το ΑΙΓΙΣ αποτελούν την πιο τρανή απόδειξη του εκσυγχρονισμού του κράτους. Αυτό σημαίνει, προφανώς, ότι οι επιστήμονές μας έχουν περισσότερα όπλα στη φαρέτρα τους, κυρίως όμως ότι αυτό γίνεται για να προστατεύονται οι συμπολίτες μας. Και εκεί καταλήγουν όλα», δήλωσε ο κ. Κικίλιας και προσέθεσε: «Η τεράστια επένδυση που κάνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσα από το ΑΙΓΙΣ, για Canadair, για ελικόπτερα, για 1.200 πυροσβεστικά, για σένσορες, κάμερες, drones, έχει 30 μετεωρολογικούς σταθμούς και την επόμενη εβδομάδα ραντάρ τα οποία υπογράφονται».

Όπως είπε ο υπουργός πρόκειται για «ένα πάγιο αίτημα 20 χρόνια τώρα των επιστημόνων» προκειμένου να μπορέσουν να συμβάλλουν από την πλευρά τους στην έγκαιρη και σωστή πρόγνωση και επισήμανε ότι οι μετεωρολογικοί σταθμοί και τα ραντάρ αναμένονται σε 16 και 17 μήνες αντίστοιχα.

Στη συνέχεια ο υπουργός αναφέρθηκε στην εξέλιξη της υλοποίησης του προγράμματος ΑΙΓΙΣ τονίζοντας ότι μέσα σε ημερολογιακά 12 μήνες κατάφεραν να ενεργοποιήσουν το ΑΙΓΙΣ, το σημαντικότερο, όπως είπε, πρόγραμμα πολιτικής προστασίας στην ιστορία της χώρας, αξίας 2,1 δισ ευρώ, ενώ υπογράμμισε ότι η προμήθεια νέου, σύγχρονου μετεωρολογικού εξοπλισμού, για τον οποίο, γίνεται πολύς λόγος στην επιστημονική κοινότητα αποτελούσε «αδήριτη ανάγκη», καθώς τελευταία φορά που υλοποιήθηκε κάτι τέτοιο- όπως ανέφερε,-«ανεπιτυχώς» ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004. «Είμαι λοιπόν πολύ περήφανος που 20 χρόνια μετά και εντός 12 μηνών υλοποιήθηκε μέσα από το ταμείο ανάκαμψης, το υπουργείο πολιτικής προστασίας και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που δούλεψαν σκληρά, την επιτελική δομή και φυσικά την κοινωνία της πληροφορίας, ένας πολύ σημαντικός διαγωνισμός οποίος ευοδώθηκε», σημείωσε ο κ. Κικίλιας επισημαίνοντας ότι εκσυγχρονισμός της χώρας και του κράτους σημαίνει ακριβώς αυτό: «Να έχουμε νέο εξοπλισμό και εργαλεία, προφανώς την υπηρεσία της επιστήμης, αλλά κυρίως των συμπολιτών μας. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά; Για να έχουμε τα μέσα έτσι ώστε να προστατέψουμε ανθρώπινες ζωές. Είναι τεράστια ανάγκη και υπέρμετρη σε οτιδήποτε μικροπολιτικής ή μικροκομματικής χρησιμότητας, να μπορέσουμε να έχουμε τα όλα αυτά τα μέσα τελευταίας τεχνολογίας για να να προστατεύσουμε το συμπολίτες μας».

Όπως είπε, η ΕΜΥ και οι ειδικοί οι οποίοι έφτιαξαν τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου έχουν καθορίσει που θα τοποθετηθούν αυτοί οι μετεωρολογικοί σταθμοί, έτσι ώστε να υπάρχει η αντίστοιχη πληροφορία που θα μπορεί να αξιοποιηθεί από τους επιστήμονες της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και για την έκδοση μηνυμάτων του 112.

«Εμείς δουλεύουμε και επενδύουμε στην πρόληψη. Χρησιμοποιούμε τη νέα τεχνολογία έτσι ώστε να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας. Εκεί πάει αυτή η επένδυση», υπογράμμισε ο υπουργός.

Σχετικά με τις ελλείψεις προσωπικού στην ΕΜΥ, στις οποίες αναφέρθηκε σε ομιλία του ο διευθυντής του Μετεωρολογικού Κέντρου της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, ο υπουργός τόνισε: « Εάν το ελληνικό κράτος δεν προέβλεψε στα χρόνια που πέρασαν να έχουμε το προσωπικό το οποίο απαιτείται στην ΕΜΥ το επιστημονικό, προκειμένου μαζί με όλα αυτά που κάνουμε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και να κάνουμε τη δουλειά, καταλαβαίνετε πως υπήρχαν πολύ ανυπέρβλητοι λόγοι και δυσκολίες. Θα φροντίσουμε εμείς μέσα από τις προσλήψεις που προγραμματίζει η ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο πολιτικής προστασίας να έχουμε τους επιστήμονες που απαιτούνται, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε κι αυτό το κενό. Ελπίζω να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία όλοι μαζί δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός δεν περισσεύει κανένας στην υπηρεσία των συμπολιτών μας».

Από την πλευρά του ο διευθυντής του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου της ΕΜΥ και μέλος της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, Θοδωρής Κολυδάς τόνισε ότι οι μετεωρολογικοί σταθμοί είναι μια αρχή, «η οποία θα συνεχιστεί και με τα ραντάρ καθώς οι μετεωρολογικοί σταθμοί αυτοί θα μπορούν να συνεργάζονται και με τα ραντάρ τα οποία θα τοποθετηθούν».

«Θα έχουμε καλύτερη γνώση του πλημμυρικού κινδύνου και θα μπορέσει η αντίστοιχη Επιτροπή που υπάρχει, η Επιστημονική Επιτροπή του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να κάνει καλύτερα το έργο της.

Πιστεύω, δε, ότι στο μέλλον, σε συνεργασία με τη μηχανική μάθηση, με τις έξυπνες λύσεις που μπορεί να γίνουν και με την αφομοίωση των δεδομένων από τους μετεωρολογικούς σταθμούς και γενικότερα από τα μέσα επιτήρησης, θα έχουμε καλύτερα προγνωστικά εργαλεία στη φαρέτρα μας για μία αξιόπιστη πρόγνωση, που θα έχει την δυνατότητα να προειδοποιεί τους πολίτες κατάλληλα για τα έντονα καιρικά φαινόμενα», σημείωσε ο κ. Κολυδάς.

Επιπλέον ο κ. Κολυδάς αναφέρθηκε στις ελλείψεις προσωπικού στην ΕΜΥ υπογραμμίζοντας την ανάγκη για "ανθρώπους" που θα μπορέσουν να δουλέψουν πάνω σε αυτές τις νέες τεχνολογίες καθώς και στις συνέργειες μεταξύ των φορέων της χώρας. « Η ΕΜΥ, εντασσόμενη πλήρως στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, θα πρέπει να αποτελέσει το βασικό επιχειρησιακό κορμό συνένωσης όλων των μετεωρολογικών και υδρολογικών φορέων του τόπου μας», σημείωσε και επισήμανε ότι προτείνεται να εξεταστεί η σύσταση Εθνικού Μετεωρολογικού Συμβουλίου ένα όργανο ανάλογο της πετυχημένης, όπως ανέφερε, Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

«Η θέση της ΕΜΥ στο υπουργείο κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας θα πρέπει να αποτελέσει βασικό κορμό της επιχειρησιακής μετεωρολογίας και υδρολογίας, με καθοριστικό ρόλο στη συνένωση των κατακερματισμένων μετεωρολογικών και υδρολογικών δραστηριοτήτων της χώρας μας», υπογράμμισε.

«Για την ΕΜΥ ξημέρωσε μία άλλη μέρα», ανέφερε με τη σειρά του ο πρώην διευθυντής του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου της ΕΜΥ και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, Δημήτρης Ζιακόπουλος.

«Έχοντας θητεύσει επί 20 χρόνια στην ΕΜΥ από τις θέσεις του Τμηματάρχη Προγνώσεων, του Προϊσταμένου Προγνώσεων και του Διευθυντή του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου και τρία χρόνια στην Πολιτική Προστασία ως μέλος της Επιτροπής, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι για την ΕΜΥ ξημέρωσε μια άλλη μέρα. Δεν είναι μόνο ο εξοπλισμός, είναι και η δομική αναδιοργάνωση της υπηρεσίας. Και θέλω να πιστεύω, είμαι βέβαιος ότι αυτό θα είναι για το καλό των Ελλήνων πολιτών», σημείωσε ο κ. Ζιακόπουλος.

Ο κ. Ζιακόπουλος τόνισε ότι «οι πληροφορίες από τους σταθμούς θα αποτελέσουν τις αρχικές συνθήκες σε κάθε μοντέλο που προβλέπουν» ενώ αναφέρθηκε στη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στις ακριβείς προγνώσεις. Ακόμη υπογράμμισε την ανάγκη για ένα στοχευμένο 112 στο οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει τον πρώτο λόγο.

«Παρά τα όσα ακούγονται, η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα. Αυτή τη στιγμή η ατμόσφαιρα είναι κατά έναν βαθμό θερμότερη απ' ότι ήταν πριν από έναν αιώνα», υπογράμμισε προσθέτοντας ότι η αύξηση της συχνότητας της εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων καθιστά δύσκολο το έργο τους και σαν μετεωρολόγοι και σαν υπηρεσία.

«Απέναντι σε αυτή την πρόκληση που βλέπουμε να εξελίσσεται ραγδαία, η ενίσχυση της χώρας μας με σύγχρονες υποδομές και με ψηφιακή τεχνολογία και ψηφιακή αναβάθμιση της πρόληψης και της έγκαιρης προετοιμασίας για ακραία καιρικά φαινόμενα είναι επιτακτική ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό, η έγκαιρη υλοποίηση των έργων που μας έχει εμπιστευτεί το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δεν είναι απλώς υποχρέωσή μας στην Κοινωνία της Πληροφορίας, αλλά βασική προτεραιότητά μας. Με το έργο προμήθειας μετεωρολογικών σταθμών και την έγκαιρη προειδοποίηση φυσικών καταστροφών, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης, που πλέον με την υπογραφή της σύμβασης μπαίνει στην τροχιά υλοποίησης, ενισχύεται ακόμα περισσότερο το δύσκολο έργο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από πλευρά μας, στην Κοινωνία της Πληροφορίας, θα παραμείνουμε στενοί συνεργάτες και αρωγοί στο δύσκολο έργο του υπουργείου και προσηλωμένοι στην έγκαιρη υλοποίηση όλων των έργων που μας έχει εμπιστευθεί. Θα μιλήσω, όχι ως διευθύνων Σύμβουλος, αλλά ως πολίτης και θα πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Υπουργό Βασίλη Κικίλια, γιατί με τη συνεχή παρακολούθηση των έργων, νομίζω ότι, Υπουργέ, πρέπει να είστε ο Υπουργός με τον οποίο μιλάω περισσότερο από όλους τους Υπουργούς της κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα, από τότε που αναλάβατε. Τα αποτελέσματα πλέον είναι σαφή. Και πραγματικά, ως πολίτης, σας ευχαριστώ πολύ, γιατί από εδώ και πέρα θα υπάρχουν όλα τα εργαλεία και οι υποδομές για να έχουμε ένα κράτος, μια πολιτική προστασία στο πλευρό του πολίτη, εκεί που τη χρειαζόμαστε» επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρος Ασθενίδης..

«Η Space Hellas έχει μια εκτεταμένη εμπειρία σε συστήματα που έχουν σχέση με την μετεωρολογική υπηρεσία για σχεδόν 20 χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές με τα στελέχη της μετεωρολογικής υπηρεσίας επιτυχημένα. Έχουμε πολλά εξειδικευμένα στελέχη πάνω σε αυτόν τον τομέα, οπότε θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε με επιτυχία τη σύμβαση αυτή. Σημαντική είναι και η συμβολή της Κοινωνίας της Πληροφορίας κατά την υλοποίηση της σύμβασης. Είναι μεγάλη μας τιμή που μπορούμε να συμβάλλουμε σε ένα καθοριστικό πεδίο για τη χώρα μας» δήλωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος της Space Hellas Σπυρίδων Μανωλόπουλος.

Οι αυτόματοι μετεωρολογικοί σταθμοί θα εγκατασταθούν σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, τις οποίες έχει υποδείξει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μεταξύ των περιοχών αυτών είναι ο Υμηττός, η Αίγινα, τα Κύθηρα, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, η Καβάλα, η Πρέβεζα, η Ανδραβίδα, η Καλαμάτα, τα Χανιά, η Σκύρος κ.α., δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο δίκτυο, το οποίο θα αποτυπώνει τις καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα. Αυτό θα βελτιώσει καθοριστικά την ποιότητα των μετεωρολογικών προγνώσεων, οι οποίες, πλέον, δεν θα αποτυπώνονται με θεωρητικά υπολογιζόμενες τιμές, αλλά με πραγματικά δεδομένα που θα δίνουν οι σταθμοί ανά 10 λεπτά.

Πηγή: skai.gr

