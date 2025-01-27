Κάθε σπίτι και ένας κωπηλάτης

Του Νικόλα Μπάρδη

Είναι νωρίς το πρωί. Ο χειμωνιάτικος ήλιος έχει αρχίσει δειλά δειλά να κάνει την εμφάνισή του, όμως η πρωινή παγωνιά δημιουργεί ένα πέπλο ομίχλης πάνω από τη λίμνη. Ωστόσο, για τα παιδιά στον Ναυτικό Όμιλο Καστοριάς η μέρα έχει ήδη ξεκινήσει, και βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του ομίλου για την απαραίτητη προπόνηση. Η ιστορία του ομίλου ξεκινά ήδη από το 1957, ενώ χρόνο με το χρόνο η κωπηλασία κερδίζει ολοένα και περισσότερα παιδιά στην πόλη της Καστοριάς. Όπως είναι γνωστό ο αθλητισμός τους βοηθά όχι μόνο να «χτίσουν» χαρακτήρα και πειθαρχεία, αλλά και ισχυρές φιλίες.

Η προπόνηση γίνεται τόσο στις κλειστές εγκαταστάσεις, όσο και εξωτερικά, στη λίμνη, ενώ η περιοχή γεμίζει από παιδικές φωνές και ενέργεια. Με τις οδηγίες του προπονητή και με απόλυτη προσήλωση οι αθλητές μεταφέρουν τις λέμβους στη λίμνη, και ετοιμάζονται για να ξεκινήσουν. Πρόκειται για μία χρονοβόρα διαδικασία, ωστόσο οι κινήσεις τους είναι απόλυτα συγχρονισμένες και σταθερές. Το έχουν κάνει πολλές φορές και έχουν μάθει να κινούνται σαν ένα σώμα. Σε πολύ λίγο η προβλήτα θα έχει γεμίσει με τα παπούτσια των αθλητών, που έχουν πλέον σκορπίσει στη λίμνη. Όλα αυτά βέβαια κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του προπονητή, που τους ακολουθεί με ένα φουσκωτό, και δίνει τις απαραίτητες οδηγίες.

Στο κέντρο της μεγάλης αίθουσας του ομίλου συναντούμε μία πισίνα, εν μέσω της οποίας βρίσκεται ένα στατικό σκάφος, όπου οι μικροί αθλητές μαθαίνουν να κωπηλατούν, ενώ περιφερειακά υπάρχουν διάφορα όργανα γυμναστικής. Σε περίοπτη θέση βρίσκονται φυσικά τα μετάλλια και οι διακρίσεις του ομίλου, που παρά τις δυσκολίες και την έλλειψη κονδυλίων συνεχίζουν να αυξάνονται, και να κάνουν την Καστοριά διάσημη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξίδεψε μέχρι την Καστοριά και τον Ναυτικό Όμιλο της πόλης, μας σύστησε τους ανθρώπους του, και μας εξήγησε γιατί η κωπηλασία είναι στο DNA των Καστοριανών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.