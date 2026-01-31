Πηγές ΕΛΑΣ για έξυπνες κάμερες: Δεν υπάρχει εμπλοκή μέχρι στιγμής στη διαδικασία

Σχετικά με τη λειτουργία των «έξυπνων» καμερών στην Αττική, πηγές από την Ελληνική Αστυνομία διευκρίνιζαν σήμερα ότι:

καμιά υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής παράβαση από ψηφιακή κάμερα στην Αττική προς διεκπεραίωση

επιπλέον η ελληνική αστυνομία δεν έχει εμπλακεί μέχρι στιγμής στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Τα 8 σημεία στα οποία λειτουργούν πιλοτικά οι κάμερες AI (και ανήκουν αποκλειστικά στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης):

Δήμος Αθηναίων - Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. Σοφίας Δήμος Αγίας Παρασκευής - Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου - Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ Δήμος Καλλιθέας - Λ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης - Λ. Ποσειδώνος και Ερμού Δήμος Αλίμου - Λ. Ποσειδώνος και Λ. Αλίµου Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης - Λ. Βουλιαγµένης και Τήνου Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού - Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως

