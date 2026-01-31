Πηγές ΕΛΑΣ για έξυπνες κάμερες: Δεν υπάρχει εμπλοκή μέχρι στιγμής στη διαδικασία

Σχετικά με τη λειτουργία των «έξυπνων» καμερών στην Αττική, πηγές από την Ελληνική Αστυνομία διευκρίνιζαν σήμερα ότι:
- καμιά υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής παράβαση από ψηφιακή κάμερα στην Αττική προς διεκπεραίωση
- επιπλέον η ελληνική αστυνομία δεν έχει εμπλακεί μέχρι στιγμής στη συγκεκριμένη διαδικασία.
Τα 8 σημεία στα οποία λειτουργούν πιλοτικά οι κάμερες AI (και ανήκουν αποκλειστικά στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης):
- Δήμος Αθηναίων - Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. Σοφίας
- Δήμος Αγίας Παρασκευής - Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου
- Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου - Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ
- Δήμος Καλλιθέας - Λ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής
- Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης - Λ. Ποσειδώνος και Ερμού
- Δήμος Αλίμου - Λ. Ποσειδώνος και Λ. Αλίµου
- Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης - Λ. Βουλιαγµένης και Τήνου
- Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού - Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.