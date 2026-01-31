Λογαριασμός
Πηγές ΕΛΑΣ για έξυπνες κάμερες: Δεν υπάρχει εμπλοκή μέχρι στιγμής στη διαδικασία

Καμιά υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής παράβαση από ψηφιακή κάμερα στην Αττική προς διεκπεραίωση, ανέφεραν οι πηγές

Σχετικά με τη λειτουργία των «έξυπνων» καμερών στην Αττική, πηγές από την Ελληνική Αστυνομία διευκρίνιζαν σήμερα ότι: 

  • καμιά υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής παράβαση από ψηφιακή κάμερα στην Αττική προς διεκπεραίωση
  • επιπλέον η ελληνική αστυνομία δεν έχει εμπλακεί μέχρι στιγμής στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Τα 8 σημεία στα οποία λειτουργούν πιλοτικά οι κάμερες AI (και ανήκουν αποκλειστικά στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης):

  1. Δήμος Αθηναίων - Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. Σοφίας
  2. Δήμος Αγίας Παρασκευής - Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου
  3. Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου - Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ
  4. Δήμος Καλλιθέας - Λ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής
  5. Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης - Λ. Ποσειδώνος και Ερμού
  6. Δήμος Αλίμου - Λ. Ποσειδώνος και Λ. Αλίµου
  7. Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης - Λ. Βουλιαγµένης και Τήνου
  8. Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού - Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως
