Τα ψώνια του σούπερ μάρκετ έρχονται να κάνουν στην Ελλάδα πλέον οι Τούρκοι, όπως αναφέρει πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sözcü.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης «οι Τούρκοι πηγαίνουν με λεωφορεία στα σούπερ μάρκετ της γείτονος, γεμίζουν τις βαλίτσες τους και επιστρέφουν».

Μάλιστα, η εφημερίδα σημειώνει πως: «τα δρομολόγια για βοδινό κιμά στην Ελλάδα αυξήθηκαν σε δύο φορές την εβδομάδα».

Σε μια από αυτές τις εκδρομές συμμετείχε και ρεπόρτερ της Sözcü, ο οποίος αγόρασε κρέας, γάλα και ζυμαρικά, σημειώνοντας πως «το ίδιο καλάθι που στην Τουρκία θα κόστιζε 3.709 λίρες, εδώ (στην Ελλάδα) κόστισε 2.433 λίρες».

«Παλαιότερα ερχόντουσαν οι Έλληνες στην Τουρκία για ψώνια. Όταν όμως οι τιμές μας εκτοξεύτηκαν, η κατάσταση αντιστράφηκε», λέει επίσης η Sözcü.

Δείτε το πρωτοσέλιδο:

Πηγή: skai.gr

