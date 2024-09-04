Πιερρακάκης: Eξορθολογισμός στα σχολικά τμήματα και αλλαγές σε μαθήματα

Απάντηση στους εκπαιδευτικούς που διαμαρτυρήθηκαν νωρίτερα σήμερα έξω από το υπουργείο Παιδειας, έδωσε ο υπουργός, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Alpha, ανέφερε ότι το υπουργείο προχωρά σε έναν εξορθολογισμό του αριθμού τμημάτων, τον οποίο χαρακτήρισε «απολύτως αναγκαίο», ενώ σημείωσε ότι αφορά το 2% περίπου του συνόλου των τμημάτων της επικράτειας.

«Προχωρούμε σε εξορθολογισμό τμημάτων για να πετύχουμε καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα», τόνισε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι ο ελληνικός μέσος όρος μαθητών ανά εκπαιδευτικό είναι πιο χαμηλός από τον ευρωπαϊκό (8,2 μαθητές ανά εκπαιδευτικό στην Ελλάδα).

«Κοιτάμε εκπαιδευτικά το ζήτημα, για να πετύχουμε καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα», επανέλαβε.

Ο κ. Πιερρακάκης υπενθύμισε ότι ήδη είναι σε εφαρμογή οι 10.000 διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών και εξέφρασε την αισιοδοξία από εδώ και στο εξής οι προσλήψεις αναπληρωτών να είναι όλο και λιγότερες.

Σχετικά με τη χρήση κινητών στο σχολείο, ο υπουργός Παιδείας τόνισε: «'Αλλο η τεχνολογια που μπαίνει στα σχολεία με τους διαδραστικούς πίνακες και το ψηφιακό φροντιστήριο και άλλο η χρήση κινητού τηλεφώνου».

Σημείωσε ότι δεν πρόκειται για αυστηροποίηση, αλλά για καθορισμό ενός «συγκεκριμένου πλαισίου συνεπειών».

«Κάθε ενέργεια θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με τη συνέπεια της», είπε και πρόσθεσε: «Δίνουμε εργαλεία στους εκπαιδευτικούς για να διευκολυνθεί η δουλειά τους».

Τέλος, ο κ. Πιερρακάκης προανήγγειλε νέες αλλαγές σχετικά με τα μαθήματα κοινωνικού προσανατολισμού από την επόμενη σχολική χρονιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

