Συνελήφθη ο ένας από τους δύο δράστες που πέταξαν την τσάντα με τις χειροβομβίδες κατά τη διάρκεια καταδίωξης στην περιοχή του Κερατσινίου.
Ο 27χρονος εντοπίστηκε στην περιοχή του Πειραιά, όπου και συνελήφθη μετά από επιχείρηση της αστυνομίας.
Ο νεαρός δράστης κατηγορείται για διακεκριμένη παράνομη οπλοκατοχή και μεταφορά χειροβομβίδων.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, στο Κερατσίνι.
