Προσωρινά κρατούμενα κρίθηκαν τα δύο αδέλφια ενώ ελεύθεροι αφέθηκαν δύο ακόμη νεαροί για την υπόθεση ξυλοδαρμού του 26χρονου τουρίστα από τη Γαλλία, μετά την ακροαματική διαδικασία που ολοκληρώθηκε την Τετάρτη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρεθύμνου.

Η αυτόφορη διαδικασία που έλαβε χώρα από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρεθύμνου δεν εξέδωσε απόφαση, καθώς το ίδιο το δικαστήριο έκρινε πως είναι αναρμόδιο με το σκεπτικό πως η κατηγορία πρέπει να μετατραπεί από πλημμέλημα σε κακούργημα.

Επομένως, η κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης (πλημμέλημα) μετατράπηκε σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία (κακούργημα) με την οποία παραπέμπονται και οι 4 κατηγορούμενοι στο ΜΟΔ το οποίο θα οριστεί από τον Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης.

Πηγή: cretalive.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.