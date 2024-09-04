Μαίνονται τα πύρινα μέτωπα στη Ζάκυνθο- 38 πυρκαγιές σε 24 ώρες στη χώρα

Σε 38 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που αντιμετώπισε σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα.

Από αυτές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, οι 29 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη εννέα. Σημειώνεται ότι σε επτά από αυτές κρίθηκε απαραίτητη η συνδρομή εναέριων μέσων για τη διαχείρισή τους.

Σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας, αυτή την ώρα, οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν δύο αγροτοδασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν στις 5 το απόγευμα στις περιοχές Καταλούπου και Αγαλά στη Ζάκυνθο.

Για την κατάσβεσή τους επιχειρούν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα δασοκομάντος, 11 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Επιπλέον έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη 26 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Αναφορικά με τις υπόλοιπες πυρκαγιές, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές:

-Στις 09:25 φωτιά εκδηλώθηκε στην Καλλιθέα Ρόδου σε ελαστικά - σκουπίδια.

Η πυρκαγιά ελέγχθηκε σε δύο ώρες και στο σημείο επιχείρησαν 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 14 οχήματα, και 1 ελικόπτερο.

-Πυρκαγιά ξέσπασε στις 12:42 στο Μαρτίνο Φθιώτιδας σε δασική έκταση. Η φωτιά ελέγχθηκε σε μία ώρα και στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα δασοκομάντος, 8 οχήματα, και 3 αεροσκάφη.

- Φωτιά εκδηλώθηκε στις 14:00 σε δασική έκταση στο Μεσοπόταμο Πάργας. Η πυρκαγιά ήταν χωρίς ενεργό μέτωπο σε δύο ώρες και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα δασοκομάντος, 12 οχήματα και 6 αεροσκάφη. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

-Πυρκαγιά ξέσπασε στις 14:17, σε χαμηλή βλάστηση, στο Φρούριο Κοζάνης. Η φωτιά ελέγχθηκε σε 2 ώρες και στο σημείο επιχείρησαν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα, και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

-Φωτιά εκδηλώθηκε στις 14:30 σε χαμηλή βλάστηση στα Κουρουκλάτα Κεφαλονιάς.

Η πυρκαγιά ελέγχθηκε σε μία ώρα και στο σημείο επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

-Πυρκαγιά ξέσπασε στις 14:50, σε χαμηλή βλάστηση στο Κατώδιο Καρπάθου.

Η φωτιά ήταν χωρίς ενεργό μέτωπο σε μία ώρα και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 19 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρο της 3ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος η Πυροσβεστική καλεί, όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

