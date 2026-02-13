Πετράλωνα: Τραυματισμένος οδηγός από τρόλεϊ που έπεσε σε πολυκατοικία

Τροχαίο ατύχημα είχε ένα τρόλεϊ το βράδυ της Παρασκευής, 13 Φεβρουαρίου, στα Πετράλωνα, το οποίο προσέκρουσε σε πολυκατοικία.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κυκλώπων 37 και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.
Ευτυχώς μέσα στο όχημα δεν φαίνεται να υπήρχαν επιβάτες, με αποτέλεσμα να αποφευχθούν σοβαρότερα τραυματισμοί.
Οι αρχές διενεργούν έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης, ενώ οι ζημιές περιορίζονται στην πρόσοψη της πολυκατοικίας και στο τρόλεϊ.
