Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι σκοπεύουν να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους έστειλαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από όλη τη χώρα που πραγματοποίησαν σήμερα «απόβαση» στην πλατεία Συντάγματος με τη συνοδεία δεκάδων τρακτέρ τα οποία έχουν παρατάξει μπροστά στη Βουλή.

Τα τρακτέρ πρόκειται να παραμείνουν μπροστά από το κοινοβούλιο μέχρι αύριο το μεσημέρι, οπότε και είναι προγραμματισμένο να αποχωρήσουν συντεταγμένα, με τους εκπροσώπους των αγροτικών συλλόγων της χώρας να προειδοποιούν ωστόσο την κυβέρνηση ότι όσο δεν αλλάζει πολιτική οι ίδιοι θα συνεχίζουν τον αγώνα τους, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «αγώνα επιβίωσης».

Στο συλλαλητήριο, σύμφωνα με την αστυνομία, συμμετείχαν 2.500 άτομα, που έφτασαν το μεσημέρι στην πρωτεύουσα με λεωφορεία και ιδιωτικά οχήματα, καθώς και τουλάχιστον 44 τρακτέρ και δεκάδες αγροτικά οχήματα, τα περισσότερα από τα οποία κατέβηκαν στην Αθήνα από τη Λάρισα, αλλά και από Εύβοια και Μπράλο.

Ανάμεσά τους και 200 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά, οι οποίοι είχαν αναχωρήσει χθες για τον Πειραιά, για να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο που αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων της χώρας στις τοποθετήσεις τους κατηγόρησαν την κυβέρνηση για εμπαιγμό, σημειώνοντας ότι με την πολιτική της τους «σπρώχνει εκτός παραγωγής και ερημώνει την ύπαιθρο».

«Η κυβέρνηση έχει τον δημοσιονομικό χώρο αλλά δεν έχει την πολιτική βούληση»

Τη δυσχερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος της χώρας επεσήμανε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, Ρίζος Μαρούδας, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη πολιτικής βούλησης.

«Η κυβέρνηση έχει τον δημοσιονομικό χώρο αλλά δεν έχει την πολιτική βούληση και θέλει να μας σπρώξει έξω από την παραγωγή», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Εμείς προσπαθούμε να παραμείνουμε στα χωριά μας, στις καλλιέργειές μας για να παράγουμε ποιοτικά τρόφιμα, τα οποία τα πουλάμε φθηνά και φτάνουν στο τραπέζι πανάκριβα».

Ο κ. Μαρούδας διαμήνυσε ότι οι αγρότες θα επιμείνουν στον αγώνα τους, τονίζοντας πως «είναι ένας διαρκής αγώνας μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας».

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι δεν είναι θέμα χρόνου η ικανοποίηση των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου, αλλά «ζήτημα πολιτικής απόφασης της κυβέρνησης η οποία αυτή τη στιγμή μας σπρώχνει έξω από την παραγωγή και ερημώνει την ύπαιθρο».

«Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλος»

«Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλος», δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, ο οποίος υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση θα μας έχει πάντα απέναντί της όσο δεν αλλάζει πολιτική, όσο δεν εφαρμόζει μια πολιτική που να κρατάει την ύπαιθρο ζωντανή».

Προειδοποίησε μάλιστα ότι «τα μπλόκα θα ξαναστηθούν εάν δεν λυθούν τα προβλήματά μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλος».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο εκπρόσωπος του μπλόκου του Προμαχώνα, Γιάννης Τουρτούρας. «Εμείς στον Προμαχώνα είπαμε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί. Και θα συνεχιστεί μέχρι να κερδίσουμε», ανέφερε.

«Μπορεί τα μπλόκα να σταμάτησαν αλλά ο αγώνας συνεχίζεται και για αυτό εμείς είμαστε εδώ», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών, Λάζαρος Ουζουνίδης. Κατέληξε πως «ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι και έχουμε χορτάσει λόγια και είναι καιρός να γίνουν πράξεις, για αυτό είμαστε εδώ».

«Δεν πήραμε ποτέ τίποτα, μόνο κοροϊδία»

Για εμπαιγμό από την πλευρά της κυβέρνησης έκανε λόγο και ο Γεώργιος Μπούλος από τον Αγροτικό Σύλλογο Νεμέας, ο οποίος έφτασε στην Αθήνα μαζί με τους αγρότες της Αργολίδας.

«Φάγαμε πολλές μέρες στον δρόμο, στο μπλόκο στην αρχαία Νεμέα, και δεν πήραμε ποτέ τίποτα, μόνο κοροϊδία» ανέφερε. Προειδοποίησε πως οι κινητοποιήσεις θα έχουν διάρκεια, υπογραμμίζοντας ότι «είχαμε προειδοποιήσει ότι θα ανέβουμε στην Αθήνα και αν χρειαστεί θα μείνουμε και θα ξαναέρθουμε μέχρι να αλλάξει κάτι, αλλιώς δεν θα έχει Έλληνες αγρότες σε λίγα χρόνια», πρόσθεσε.

​Σύμφωνα με τον κ. Μπούλο, τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της χώρας έχουν αναλυθεί διεξοδικά, από τη συμφωνία Μερκοσούρ μέχρι το κόστος των φυτοφαρμάκων, χωρίς όμως αποτέλεσμα. «Το θέμα είναι ότι δεν μας ακούει κανένας και γι' αυτό ήρθαμε με τα τρακτέρ μας», τόνισε και συμπλήρωσε πως «κάποια στιγμή τα τρακτέρ θα είναι πολύ περισσότερα από αυτά που βλέπετε».

«Μετά από σχεδόν δύο μήνες στα μπλόκα, η κυβέρνηση συνεχίζει την κοροϊδία, λέγοντας ότι μας ικανοποίησε τα περισσότερα αιτήματα. Δυστυχώς, δεν μας έδωσε σχεδόν απολύτως τίποτα», ανέφερε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Χανίων Θεόδωρος Ραϊσάκης.

Όπως τόνισε, «ακόμα και για το ρεύμα, που είπε 7 λεπτά, τα μπλε τιμολόγια που δίνει -που είναι υποτίθεται σταθερά- είναι 8,5 λεπτά. Εμείς ζητούσαμε 7 και δεν μας έδωσε τίποτα. Για τις εγγυημένες τιμές, ούτε καν το συζήτησε. Για τα εμβόλια των ζώων που θανατώνονται, ούτε καν το συζήτησε. Για το κόστος παραγωγής, ούτε καν το συζήτησε».

Ο κ. Ραϊσάκης τόνισε ότι η παρατεταμένη κρίση που επικρατεί στην ύπαιθρο έχει φέρει τους αγρότες σε πλήρες αδιέξοδο και σε ένα σημείο «που πλέον δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στα χωράφια μας. Πρέπει να σηκωθούμε να πάμε μετανάστες εμείς αν δεν μας δώσει κάτι· είμαστε τελειωμένοι».



