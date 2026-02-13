Βιολάντα: Τι κατέθεσε ο υδραυλικός για τον ιδιοκτήτη και τις σωληνώσεις

Σημαντικες εξελίξεις έχουν προκύψει γύρω από την υπόθεση της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα με δικογραφία για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου αλλά και μια σημαντική κατάθεση.

Ειδικότερα, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων υποβλήθηκε σήμερα από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η δικογραφία για το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο για τους τρεις αρχικούς συλληφθέντες: Toν ιδιοκτήτη της εταιρείας, τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας για την μοιραία βραδιά.

Οσον αφορά τις κατηγορίες για έκρηξη και πυρκαγιά στο εργοστάσιο, φαίνεται να στοιχειοθετείται αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, από αμέλεια σε ενδεχόμενο δόλο.

Τα στελέχη της αρμόδια υπηρεσίας της Πυροσβεστικής, συνεχίζουν να λαμβάνουν καταθέσεις με μια από αυτές να αφορά τον 70χρονο υδραυλικό που προχώρησε στην εγκατάσταση των υπόγειων σωληνώσεων.

Οπως αναφέρει μεταξύ άλλων, στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, «όταν με φώναξαν να βάλω τις σωληνώσεις, ήρθα και είδα ότι είχαν σκάψει έναν λάκκο».

Πρόσθεσε πως ο ιδιοκτήτης του ζήτησε να ρίξει έναν σωλήνα από τη δεξαμενή έως τον τοίχο.

«Του είπα ότι δεν γίνεται έτσι να ρίξω έναν σωλήνα, υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, μονώσεις, ειδικό βάψιμο και άλλα πολλά», ανέφερε χαρακτηριστικά τονίζοντας πως ο ιδιοκτήτης τότε του απάντησε «Εγώ δεν σε πληρώνω; Kάνε αυτό που σου λέω.»

Σημειώνεται πως παρουσία του ίδιου έγινε αυτοψία και αναπαράσταση στις εγκαταστάσεις.

Μάλιστα, όσον αφορά αυτές τις υπόγειες σωληνώσεις, διαπιστώθηκε από σχετική έρευνα πως δεν υπήρχε καμία πιστοποίηση ενώ όσον αφορά τις δεξαμενές του εργοστασίου που βρίσκονταν εκεί, μαζί με τις σωληνώσεις, έφεραν πιστοποιήσεις από το 2024 οι οποίες και είχαν λήξει.

