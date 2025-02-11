Θλίψη έχει προκαλέσει στον ελληνικό αθλητισμό και την οικογένεια του στίβου, η είδηση για τον θάνατο του Γιώργου Ρουμπάνη, σε ηλικία 95 ετών. Ο εκλιπών υπήρξε επί σειρά ετών πρωταθλητής στο άλμα επί κοντώ, ενώ έφθασε στο αποκορύφωμα της σπουδαίας καριέρας του το 1956, όταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μελβούρνης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Ο Γιώργος Ρουμπάνης γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου 1929 στην Τρίπολη και η καταγωγή του ήταν από την Στεμνίτσα Αρκαδίας.Ήταν του γυμναστή Σάββα Ρουμπάνη και αδελφός του καλαθοσφαιριστή Αριστείδη Ρουμπάνη, που επίσης πέθανε πριν λίγα χρόνια.

Αρχικά εντάχθηκε στο δυναμικό του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου και εν συνεχεία μετεγγράφηκε στον Πανελλήνιο Γ.Σ. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1956 στη Μελβούρνη, κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ, με άλμα 4.50. Το 1956 του απονεμήθηκε το Αθλητικό Βραβείο του ΠΣΑΤ, ως καλύτερος αθλητής της χρονιάς, ενώ αποσύρθηκε από τον αθλητισμό το 1961.

Μαζί με το Δημήτρη Θανόπουλο ίδρυσε το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών, το 1985.

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή: Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα μεγάλε Έλληνα Ολυμπιονίκη

Και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με μεγάλη θλίψη αποχαιρετά τον κορυφαίο Ολυμπιονίκη.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, ο Γιώργος Ρουμπάνης που ήταν ο μεγαλύτερος σε ηλικία Ολυμπιονίκης, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1956 στη Μελβούρνη στο άλμα επί κοντώ, με επίδοση 4.50, μετά από μαραθώνιο αγώνα που κράτησε περίπου 11 ώρες.

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ κ. Ισίδωρος Κούβελος, εκφράζοντας σύσσωμη την Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής τόνισε: «Είμαστε ιδιαίτερα στενοχωρημένοι για την απώλεια του κορυφαίου πρωταθλητή Γιώργου Ρουμπάνη, κορυφαίου και μεγαλύτερου εν ζωή Ολυμπιονίκη και του πρώτου μεταπολεμικά αθλητή που δόξασε την χώρα και σήκωσε την γαλανόλευκη ψηλά στον ιστό της δόξας! Σχεδόν σε ολόκληρη τη ζωή του, υπηρέτησε τον αθλητισμό και τον Ολυμπισμό προσφέροντας στην Ελλάδα στιγμές εθνικής υπερηφάνειας με κορυφαία, την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1956. Και μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας συνέχισε να υπηρετεί τον Ολυμπισμό, ιδρύοντας το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών το 1985. Μοίρασε την αγάπη για τον αθλητισμό σε χιλιάδες νέους της χώρας μας και ήταν φωτεινό παράδειγμα αθλητή αλλά και ανθρώπου. Θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήρια μου, στην οικογένεια και τους οικείους του. Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα μεγάλε Ελληνα Ολυμπιονίκη. Θα ανήκεις για πάντα στο πάνθεον των κορυφαίων αθλητών της χώρας μας».

Πηγή: skai.gr

