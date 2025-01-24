Μίμης Δομάζος - Ιατρικό ανακοινωθέν: «Κατέληξε λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας»

Ο παλαίμαχος θρυλικός ποδοσφαιριστής Μίμης Δομάζος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό του, ο «Στρατηγός» του Παναθηναϊκού, κατέληξε έπειτα από τρεις ημέρες νοσηλείας «λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας».

Αναλυτικά το ανακοινωθέν:

«Ο γνωστός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Μίμης Δομάζος, παρά την εξάντληση των θεραπευτικών παρεμβάσεων, κατέληξε σήμερα Παρασκευή 24-01-2025 και ώρα 10:20 π.μ. λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας.

Δυστυχώς το χρονικό διάστημα της εξωνοσοκομειακής ανακοπής έως την επαναφορά του στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου μας αποδείχθηκε καθοριστικό.

Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια μας στην εξαιρετική οικογένεια του, τις τρεις κόρες , την επί 40 έτη σύζυγο του και σε όλον τον κόσμο που τον αγαπούσε.

Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ-

ΤΟΥ Β’ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΕΘ



ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΦΟΥΤΗΣ ΠΑΤΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ



Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΥ

Υπενθυμίζεται ότι ο παλαίμαχος θρύλος του ποδοσφαίρου νοσηλευόταν για 3 ημέρες διασωληνωμένος στην Καρδιολογική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός», σε κρίσιμη κατάσταση, έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη την Τετάρτη το μεσημέρι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.