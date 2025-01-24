Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Λόγω τεχνικών εργασιών στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου προς Πειραιά η κυκλοφορία στην παραλιακή διεξάγεται με δυσκολία από τον Άλιμο προς το ύψος της Αγίου Αλεξάνδρου.

Δυσκολίες σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Θησέως στο ύψος της Δροσιάς λόγω ανατροπής αυτοκινήτου. Βραδυπορίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου-Κηφισίας στη Νέα Ερυθραία και στον κλάδο εξόδου της Αττικής Οδού για τους κατευθυνόμενος από Ελευσίνα προς την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας.

Κλειστή είναι αυτή την ώρα η οδός Δεληγιώργη από το ύψος της Πλατείας Καραϊσκάκη στο κέντρο της Αθήνας λόγω τεχνικών εργασιών.

Επίσης, καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη λεωφόρο Αθηνών, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό, στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα της Παραλιακής προς το ΄Εδεμ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.