«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον Δημήτρη Βλαχόπουλο, ένα από τα στελέχη που συγκρότησαν την πρώτη κοινοβουλευτική της ομάδα το 1974». Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του γραφείο Τύπου της ΝΔ για την απώλεια του Δημήτρη Βλαχόπουλου, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του κόμματος προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου στα Κοιμητήρια της Βέροιας.

«Γεννήθηκε το 1931 στη Βέροια. Σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου.

Εξελέγη βουλευτής Ημαθίας στις εκλογές του 1974 και του 1977, ενώ διετέλεσε ευρωβουλευτής από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 1981» σημειώνει.

Η ανακοίνωση της ΝΔ καταλήγει τονίζοντας ότι ο Δημήτρης Βλαχόπουλος άφησε έντονο αποτύπωμα στη δημόσια ζωή και εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και για την παράταξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.