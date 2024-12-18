Θλίψη για την απώλεια της δημοσιογράφου Σοφίας Ταράντου - Συλλυπητήρια από τη Λίνα Μενδώνη

Θλίψη στον χώρο της δημοσιογραφίας για την απώλεια της συναδέλφου Σοφίας Ταράντου, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή μετά από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 69 ετών.

Η Σοφία Ταράντου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1955 και αποφοίτησε από το Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν πολύγλωσση καθώς μιλούσε αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά.

Η δημοσιογραφική της σταδιοδρομία συνδέθηκε με την έκδοση της εφημερίδας «Έθνος». Ξεκίνησε να εργάζεται από την επανέκδοσή της, τον Σεπτέμβριο του 1981 και παρέμεινε έως το κλείσιμο της εφημερίδας το 2015, εργαζόμενη για πολλά χρόνια ως υπεύθυνη του πολιτιστικού ρεπορτάζ, στο οποίο διακρίθηκε. Διετέλεσε, επίσης, υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου του ΥΠΠΟ και σύμβουλος των αείμνηστων υπουργών Πολιτισμού, Μελίνας Μερκούρη και Θάνου Μικρούτσικου.

Η Σοφία Ταράντου υπήρξε μια ευσυνείδητη και καταρτισμένη δημοσιογράφος, η οποία εργάστηκε με επιμέλεια και σεβασμό προς τους κανόνες της δεοντολογίας, ενώ ήταν πολύ αγαπητή σε συναδέλφους, συνεργάτες και φίλους.

Άνθρωπος ευγενής, με ήθος και υποδειγματική επαγγελματική συμπεριφορά, διακρίθηκε στο Πολιτιστικό ρεπορτάζ με εξειδίκευση στα Αρχαιολογικά θέματα και θα μείνει αξέχαστη σε όσους, τόσο στον χώρο των ΜΜΕ όσο και στο Υπουργείο Πολιτισμού, συνεργάστηκαν μαζί της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται βαθύτατα τον σύζυγό της, ομότιμο καθηγητή Γιώργο Κορρέ, την οικογένεια και τους οικείους της και αποχαιρετά την άξια συνάδελφο.

Πληροφορούμενη την απώλεια της Σοφίας Ταράντου, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Σοφίας Ταράντου.

Η Σοφία υπήρξε εξαιρετικά πολυδιάστατη, καθώς επιδόθηκε με σπάνια ισορροπία και επιτυχία και στην επιστημονική έρευνα και στην υψηλής ποιότητας δημοσιογραφία. Αξιοποιώντας τις σπουδές της στην Αρχαιολογία, εργάστηκε ακάματα σε ανασκαφές στη Μεσσηνία, στο πλευρό του δασκάλου της, και μετέπειτα συζύγου της, καθηγητή Γεώργιου Στ. Κορρέ, για τον οποίο στάθηκε σύντροφος και πολύτιμη συνεργάτιδα. Μαζί δούλεψαν συστηματικά και στη συγγραφή της ιστορίας του Αχιλλείου της Κέρκυρας, το οποίο δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν.

Παράλληλα, διέγραψε μια σημαντική, σε εύρος και εγκυρότητα, πορεία στη δημοσιογραφία, με απόλυτο σεβασμό στη δεοντολογία και τις απαιτήσεις της υψηλότατου επιπέδου, αλλά συνάμα και εύληπτης στο ευρύ κοινό, ακριβούς και ολόπλευρης πληροφόρησης.

Η Σοφία Ταράντου έβαλε σφραγίδα ανεξίτηλη στο πολιτιστικό ρεπορτάζ, ιδίως στο «Έθνος», όπου εργάστηκε επί δεκαετίες.

Αλλά και στο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού, στο οποίο σταδιοδρόμησε επί μακρόν, αρχικά υπό τη Μελίνα Μερκούρη και, κατόπιν, υπό πλείστους υπουργούς. Η μακροημέρευσή της στην υπεύθυνη αυτή θέση αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα της σημαντικότατης προσφοράς της.

Η θέση αυτή υπήρξε και η έναρξη της πολυετούς γνωριμίας και συνεργασίας μας, όταν το 1999, ανέλαβα τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Είχα την ευκαιρία να θαυμάσω την αφοσίωση της Σοφίας στη δουλειά, την υπευθυνότητά της, την οξύτατη αίσθηση του δημοσίου συμφέροντος που τη χαρακτήριζε. Γιατί για την ίδια, το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού δεν στάθηκε ποτέ ένα απλό επικοινωνιακό στρατηγείο, αλλά ένας δίαυλος διάχυσης στους πολίτες ενός πολύπλευρου έργου που επιτελούνταν με κόπους.

Στον σύζυγό της Γιώργο Κορρέ, τον αδελφό της και τους πολλούς φίλους της απευθύνω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια.»



