Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Θα σας τινάξω στον αέρα»: Αναστάτωση στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης

Μέσα στην τσάντα που κουβαλούσε βρέθηκε και ένα όπλο - Προσήχθη ο ύποπτος 

Δικαστήρια Θεσσαλονίκης

Επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη, έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, όταν ένας άνδρας κρατώντας ένα αντικείμενο φώναζε «θα σας τινάξω στον αέρα, φέρτε τον υπουργό».

Ο ύποπτος ισχυρίστηκε πως είχε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάλαβαν πως το αντικείμενο που είχε δεν ήταν βόμβα και τον προσήγαγαν άμεσα.  

Δείτε βίντεο από τα επεισόδια:

Ο άνδρας, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, αντιστάθηκε σθεναρά. Χτύπησε τους αστυνομικούς, τους έβρισε και τους έφτυσε. 

Δεν είναι ακόμα ξεκάθαροι οι λόγοι των πράξεών του, ενώ πιθανότατα πρόκειται για Ιρλανδό υπήκοο. 

Η τσάντα του παραμένει στο Δικαστικό Μέγαρο για να ελεγχθεί από τα ΤΕΕΜ, ενώ μέσα σε αυτή βρέθηκε και ένα όπλο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: δικαστήρια Θεσσαλονίκη Αστυνομία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark