Επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη, έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, όταν ένας άνδρας κρατώντας ένα αντικείμενο φώναζε «θα σας τινάξω στον αέρα, φέρτε τον υπουργό».
Ο ύποπτος ισχυρίστηκε πως είχε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάλαβαν πως το αντικείμενο που είχε δεν ήταν βόμβα και τον προσήγαγαν άμεσα.
Δείτε βίντεο από τα επεισόδια:
Ο άνδρας, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, αντιστάθηκε σθεναρά. Χτύπησε τους αστυνομικούς, τους έβρισε και τους έφτυσε.
Δεν είναι ακόμα ξεκάθαροι οι λόγοι των πράξεών του, ενώ πιθανότατα πρόκειται για Ιρλανδό υπήκοο.
Η τσάντα του παραμένει στο Δικαστικό Μέγαρο για να ελεγχθεί από τα ΤΕΕΜ, ενώ μέσα σε αυτή βρέθηκε και ένα όπλο.
