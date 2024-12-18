Επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη, έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, όταν ένας άνδρας κρατώντας ένα αντικείμενο φώναζε «θα σας τινάξω στον αέρα, φέρτε τον υπουργό».

Ο ύποπτος ισχυρίστηκε πως είχε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάλαβαν πως το αντικείμενο που είχε δεν ήταν βόμβα και τον προσήγαγαν άμεσα.

Δείτε βίντεο από τα επεισόδια:

Ο άνδρας, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, αντιστάθηκε σθεναρά. Χτύπησε τους αστυνομικούς, τους έβρισε και τους έφτυσε.

Δεν είναι ακόμα ξεκάθαροι οι λόγοι των πράξεών του, ενώ πιθανότατα πρόκειται για Ιρλανδό υπήκοο.

Η τσάντα του παραμένει στο Δικαστικό Μέγαρο για να ελεγχθεί από τα ΤΕΕΜ, ενώ μέσα σε αυτή βρέθηκε και ένα όπλο.

