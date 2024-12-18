Του Μάκη Συνοδινού

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του στυγερού εγκλήματος στην Εύβοια, όπου δύο αδέρφια (ένας άνδρας και μια γυναίκα), σκότωσαν τον ίδιο τους τον πατέρα, με τη βοήθεια τους συζύγου της κοπέλας και μάλιστα προσπάθησαν να σκηνοθετήσουν ατύχημα, προκειμένου να αποπροσανατολίσουν τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr οι δράστες - αδέρφια, φορώντας γάντια, αρχικά προκάλεσαν τον ασφυκτικό θάνατο του 65χρονου ο οποίος κοιμόταν στο κρεβάτι του, τοποθετώντας του μαξιλάρι στο πρόσωπο.

Τα αδέρφια κατόπιν προσπάθησαν να αποπροσανατολίσουν τις αρχές σκηνοθετώντας πως ο πατέρας τους έχασε τη ζωή του μετά από ατύχημα που είχε στις σκάλες.

Του αφαίρεσαν λοιπόν τα ρούχα, τοποθέτησαν ένα μαχαίρι στο χέρι του και τον μετέφεραν στις σκάλες του υπογείου της οικίας, όπου και βρέθηκε από τους Αστυνομικούς.

Στη συνέχεια οι δράστες σε εξωτερικό χώρο της οικίας έκαψαν τα πειστήρια του εγκλήματος (μαξιλάρι, υφάσματα και ενδύματα), μέρος των οποίων εντοπίστηκε και κατασχέθηκε.

Επιπλέον, βρέθηκαν και επίσης κατασχέθηκαν 2 μαχαίρια οικιακής χρήσης και ένα 1 περιοδικό ομοφυλοφιλικού περιεχομένου, τα οποία είχαν τοποθετήσει οι δράστες, ανάμεσα από δύο στρώματα στα οποία κοιμόταν ο 65χρονος καθώς και το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία προκύπτει πως το κίνητρο ήταν τα χρήματα που βρέθηκαν.

Σημειώνεται πως και οι τρεις κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από κοινού.

Πηγή: skai.gr

