Λήμνος: Δυο νεκροί από φωτιά σε διαμέρισμα στη Μύρινα

Σε οικογενειακή τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε εχθές το βράδυ σε σπίτι στην περιοχή Ανδρωνίου, στη Μύρινα Λήμνου από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η πυροσβεστική κλήθηκε και επενέβη άμεσα στο περιστατικό, με 11 πυροσβέστες και 4 οχήματα.

Μάλιστα, οι άνδρες της Πυροσβεστικής, απεγκλώβισαν ένα ζευγάρι, έναν άντρα 52 ετών και μια γυναίκα γύρω στα 60, η οποία τα τελευταία χρόνια ήταν κατάκοιτη.

Τους δύο άτυχους συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν είχαν τις αισθήσεις τους, παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να τους μεταφέρει στο Νοσοκομείο του νησιού, εκεί όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατος τους.

Κανείς από τους δύο δεν έφερε εγκαύματα και όπως όλα δείχνουν, ο θάνατος προήλθε από τις αναθυμιάσεις.

