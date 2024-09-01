Μνήμες Daniel έναν χρόνο πριν, βίωσαν κάτοικοι στον Αγιόκαμπο Λάρισας τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, όταν ξέσπασε βροχή στην περιοχή και για μια ακόμη φορά όλα τα ρέματα κατέβασαν νερό.

Μάλιστα, όπως αναφέρει στο οnlarissa.gr κάτοικος, περίοικοι εκατέρωθεν του ρέματος «Πουρί», έτρεχαν πανικόβλητοι στις 2 το πρωί για να πάρουν τα αυτοκίνητα, μεταφέροντάς τα στον παραλιακό δρόμο, φοβούμενοι να μην επαναληφθούν τα περσινά πλημμυρικά φαινόμενα. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά: «Το ρέμα δεν έχει ακόμα καθαριστεί από πέρυσι».

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο της περιοχής τα ρέματα κατέβασαν νερό και έγινε καφέ η θάλασσα, ενώ σημειώνει ότι δεν είναι η πρώτη φορά μαζί κάποια φερτά υλικά στην παραλία που μάζεψε ήδη ο δήμος.

Σημειώνεται ότι χθες, οι κάτοικοι διαμαρτύρονταν στην ΕΡΤ, αναφέροντας: “Αυτές τις μέρες κλείνει ένας χρόνος από την καταστροφικές πλημμύρες που μας επιφύλαξε ο Daniel. Ένα χρόνο τώρα βιώνουμε την πλήρη απουσία της πολιτείας, όποιας βαθμίδας κι αν είναι αυτή. “Τα προβλήματα παραμένουν άλυτα, με τον άμεσο κίνδυνο να υποστούμε τις ίδιες συνέπειες από μικρότερης ίσως κλίμακας καιρικά φαινόμενα», υποστηρίζοντας τα εξής:

Η εκβολή του ξεροπόταμου στο ύψος της κρεμαστής γέφυρας (που σκωπτικά αποκαλείται και «Καλατράβα»), είναι οφθαλμοφανές ότι παραμένει στενότερη σε σχέση με την κοίτη του.

Μέχρι στιγμής δε υπήρξε καμία δραστηριότητα απόσυρσης των φερτών υλικών που προκάλεσε η περσινή πλημμύρα. Δεν ενισχύθηκε καθ’ ύψος η κοίτη, στα σημεία που παρατηρήθηκε η υπερχείλιση.

Οι κάτοικοι με ίδια μέσα και την ευγενική βοήθεια επιχειρηματιών που διαθέτουν χωματουργικά μηχανήματα, προσπαθούν να επαναφέρουν τους δρόμους στην αρχική τους μορφή, αφού η πλημμύρα τους είχε μετατρέψει σε χειμάρρους. Η απουσία της Πολιτείας σ’ όλα τα επίπεδα, ήταν και παραμένει επιδεικτική.

Τα τελευταία χρόνια έγιναν αλλεπάλληλες παρεμβάσεις στον παραλιακό δρόμο, με αποτέλεσμα ο οικισμός που διαμένουμε να έχει εγκλωβισθεί χαμηλότερα από το επίπεδο του. Η αμέλεια της πολιτείας να συνδυάσει την βελτίωση του παραλιακού δρόμου, με συνοδά έργα, που να αποτρέπουν πλημμυρικά φαινόμενα (ακόμη ηπιότερα σε σχέση με το περσινό), έχει μέχρι στιγμής αλλεπάλληλες καταστροφικές συνέπειες στις ιδιοκτησίες μας.

Στην παραλία, από τη γέφυρα «Καλατράβα» έως τα όρια που αρχίζει ο οικισμός της Σωτηρίτσας, δεν έχει γίνει καμιά παρέμβαση, όπως αυτές που πραγματοποιήθηκαν στις άλλες περιοχές.

Είναι ζήτημα τύχης, που δε θρηνήσαμε μέχρι στιγμής κάποιο θύμα από τα διερχόμενα, τις περισσότερες φορές με μεγάλη ταχύτητα, αυτοκίνητα.

