Πολλή βροχή έπεσε στο Παλαιόκαστρο στον Δήμο Μαλεβιζίου, στη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας ζημιές ενώ παρασύρθηκαν 3 αυτοκίνητα, με βάση τον μέχρι στιγμής απολογισμό.
Η κινητοποίηση των αρχών και των υπηρεσιών του Δήμου Μαλεβιζίου είναι μεγάλη και καθαρίζονται οι δρόμοι ενώ ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, όπως δήλωσε στο Cretalive ο Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας. Στο σημείο της πλημμύρας βρίσκεται από την πρώτη στιγμή ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης.
Η αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή μεγάλη, καθώς "ξύπνησαν" μνήμες από τις φονικές πλημμύρες του 2022.
Zημιές σε υποδομές δεν διαπιστώθηκαν έως τώρα, ωστόσο, πλημμύρισε η μισή παραλία στην περιοχή. Επίσης, εκτός από τα αυτοκίνητα, παρασύρθηκαν κάδοι απορριμμάτων, ομπρέλες και ξαπλώστρες ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε μία ταβέρνα.
Δείτε φωτογραφίες:
- Λάρισα: H θάλασσα έγινε καφέ στον Αγιόκαμπο μετά τη βροχή - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
- Καμπανάκι για τη λειψυδρία: «Το πρόβλημα επιδεινώνεται συνεχώς, πρέπει να ληφθούν μέτρα εξοικονόμησης στην Αττική», λέει καθηγήτρια υδρολογίας
- Στον Άρειο Πάγο αύριο ο πατέρας του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.