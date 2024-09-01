Πολλή βροχή έπεσε στο Παλαιόκαστρο στον Δήμο Μαλεβιζίου, στη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας ζημιές ενώ παρασύρθηκαν 3 αυτοκίνητα, με βάση τον μέχρι στιγμής απολογισμό.

Η κινητοποίηση των αρχών και των υπηρεσιών του Δήμου Μαλεβιζίου είναι μεγάλη και καθαρίζονται οι δρόμοι ενώ ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, όπως δήλωσε στο Cretalive ο Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας. Στο σημείο της πλημμύρας βρίσκεται από την πρώτη στιγμή ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης.

Η αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή μεγάλη, καθώς "ξύπνησαν" μνήμες από τις φονικές πλημμύρες του 2022.

Zημιές σε υποδομές δεν διαπιστώθηκαν έως τώρα, ωστόσο, πλημμύρισε η μισή παραλία στην περιοχή. Επίσης, εκτός από τα αυτοκίνητα, παρασύρθηκαν κάδοι απορριμμάτων, ομπρέλες και ξαπλώστρες ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε μία ταβέρνα.

Δείτε φωτογραφίες:

