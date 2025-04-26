Πέθανε η Στέλλα Καλησπεράτου

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 46 ετών η δημοσιογράφος, παρουσιάστρια και ηθοποιός, Στέλλα Καλησπεράτου.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή νωρίτερα, η ραδιοφωνική παραγωγός και φίλη της Εύα Θεοτοκάτου, μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, επισυνάπτοντας μερικές φωτογραφίες της.

«Ο κόσμος δεν το γνωρίζει αλλά σήμερα έγινε φτωχότερος. Χάσαμε ένα κορίτσι σπουδαίο…. Έχασα την καλή μου φίλη Στέλλα.

Πηγή έμπνευσης κ ζωής. Αγαπήθηκε πολύ και θα την θυμόμαστε για πάντα. Οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι όλες από τον τελευταίο χρόνο της ζωής της. Κάποιοι την θυμάστε κ από την μαγική της περσόνα στο Mad Tv. Να ναι καλά όπου είναι… Αρχόντισσα κ καπετάνισα», έγραψε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.