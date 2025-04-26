RoboAutism: Mαθήματα ρομποτικής για παιδιά με αυτισμό

Το κάλεσμα αφορούσε σε παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού και η πρόκληση ήταν να κατασκευάσουν ένα ρομπότ και να το προγραμματίσουν. Μικροί και μεγαλύτεροι μαθητές κατάφεραν να φέρουν σε πέρας την αποστολή, ενώ γνωρίζουν πλέον πως υπάρχει μια δραστηριότητα που απευθύνεται αποκλειστικά σ' αυτούς. Πρόκειται για το RoboAutism, ένα πρότυπο βιωματικό εργαστήριο ρομποτικής, ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, το οποίο πραγματοποίησε σήμερα ανοιχτή εκδήλωση για την ενημέρωση των παιδιών και των γονέων τους, μία εβδομάδα πριν λειτουργήσει κανονικά.

«Όταν κάνουμε ρομποτική στα τμήματα που διδάσκω σε τυπικά σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης, έβλεπα ότι τα παιδιά που είναι στο φάσμα είχαν μεγαλύτερη προσήλωση, πιο πολύ ενδιαφέρον και συνεργαζόταν με τα άλλα τα παιδιά πολύ καλύτερα από όταν διδάσκαμε άλλα αντικείμενα της πληροφορικής», δήλωσε στο Αθηναϊκό -Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εκπαιδευτικός Πληροφορικής Μαρία Στρίκου, η οποία εμπνεύστηκε το συγκεκριμένο εγχείρημα.

Με εικοσαετή εμπειρία στην εκπαίδευση και τα τελευταία χρόνια στη ρομποτική, πήρε την έμπνευση, παρατηρώντας τόσο τους μαθητές της όσο και τον γιο της, που επίσης είναι στο φάσμα του αυτισμού. «Βλέποντας τον γιό μου διαπίστωσα πόσο πολύ τον βοηθάει όταν κάνει δραστηριότητα με παιδιά που πάνω-κάτω έχουν τις ίδιες ικανότητες και πώς αυτά που παίρνει από την ομάδα του, τα μεταφέρει μετά και στην τάξη του σχολείου. Επιπλέον έχει βελτιώσει πάρα πολύ τις κοινωνικές του δεξιότητες», υπογράμμισε η κ. Στρίκου, λέγοντας ότι έτσι κι αλλιώς τα εργαστήρια θα επικεντρωθούν περισσότερο στην ομαδικότητα και στις σχέσεις. «Ρομποτική θα μπορούσε να μάθει ένα παιδί οπουδήποτε κι αν βρισκόταν. Το θέμα είναι να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες, αυτοπεποίθηση κι ακόμη και φιλίες, να δημιουργηθεί δηλαδή ένα δέσιμο το οποίο μετά να μπορεί να το πάρει και στην καθημερινότητά του», εξήγησε.

Το RoboAutism αξιοποιεί τεχνολογικά εργαλεία ως μέσο υποστήριξης και ενίσχυσης σημαντικών δεξιοτήτων των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, όπως η κοινωνική αλληλεπίδραση, η αυτοέκφραση, η συγκέντρωση, η δημιουργική σκέψη. Μέσα από ομαδικές δραστηριότητες, ελεύθερο πειραματισμό και καθοδηγούμενη μάθηση, δίδει στα παιδιά τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τον κόσμο της ρομποτικής σε ένα πλαίσιο απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. Στην ανοιχτή εκδήλωση ανταποκρίθηκαν παιδιά από 9 έως 21 ετών, τα οποία θα χωριστούν σε τμήματα των τριών ατόμων που θα λειτουργούν κάθε Σάββατο στον Εύοσμο.

