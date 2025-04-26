Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή λόγω του Ποσειδώνιου Ημιμαραθώνιου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ αύριο Κυριακή 27 Απριλίου 2025 από τις 8 το πρωί ως τη 1:30 το μεσημέρι, στα δρομολόγια του Τραμ λόγω διεξαγωγής του 16ου Ποσειδώνιου Ημιμαραθώνιου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια στη Γραμμή 6 του Τραμ θα διεξάγονται στο τμήμα «Μουσών- Φιξ -Μουσών» και στη Γραμμή 7 στα τμήματα «Ασκληπιείο Βούλας - Πάρκο Φλοίσβου- Ασκληπιείο Βούλας» και «Αγία Σκέπη -Αγία Τριάδα- Αγία Σκέπη».

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, δεν θα εξυπηρετούνται στη Γραμμή 6 οι στάσεις «Πικροδάφνη» και «Έδεμ» και στη Γραμμή 7 η στάση «Τροκαντερό».

