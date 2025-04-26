Kρήτη: 2 σεισμοί κοντά σε Αρκαλοχώρι

Λογαριασμός
Kρήτη: Δύο σεισμοί κοντά στο Αρκαλοχώρι

Δύο σεισμούς κοντά στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης κατέγραψε η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, νωρίτερα σήμερα

Δυο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Κρήτη και συγκεκριμένα κοντά στο Αρκαλοχώρι.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο πρώτος σεισμός ήταν της τάξης των 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νότια νοτιανατολικά από το Αρκαλοχώρι και εστιακό βάθος 17,2 χλμ.

Λίγα λεπτά αργότερα καταγράφηκε δεύτερος σεισμός μεγέθους 2,5 Ρίχτερ με επίκεντρο 9 χλμ βόρεια του Τσούτσουρου στο Ηράκλειο, κοντά στο Αρκαλοχώρι.

Είχε εστιακό βάθος 18.3 χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

