Kρήτη: 2 σεισμοί κοντά σε Αρκαλοχώρι

Δυο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Κρήτη και συγκεκριμένα κοντά στο Αρκαλοχώρι.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο πρώτος σεισμός ήταν της τάξης των 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νότια νοτιανατολικά από το Αρκαλοχώρι και εστιακό βάθος 17,2 χλμ.

Λίγα λεπτά αργότερα καταγράφηκε δεύτερος σεισμός μεγέθους 2,5 Ρίχτερ με επίκεντρο 9 χλμ βόρεια του Τσούτσουρου στο Ηράκλειο, κοντά στο Αρκαλοχώρι.

Είχε εστιακό βάθος 18.3 χιλιόμετρα.

