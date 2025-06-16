Η Nova αναβαθμίζει το 5G δίκτυο κινητής προσφέροντας ταχύτητες έως 1 Gbps

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει σημαντική αναβάθμιση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της, παρέχοντας πλέον ταχύτητες 5G έως 1 Gbps σε όλη τη χώρα.

Η εξέλιξη αυτή, όπως τονίζει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, σηματοδοτεί ένα στρατηγικό βήμα προς την κατεύθυνση να προσφέρει υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα νέας γενιάς σε ιδιώτες, οικογένειες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, σε μία εποχή όπου η ταχύτητα, αξιοπιστία και η απρόσκοπτη συνδεσιμότητα είναι πιο αναγκαίες από ποτέ.

Καθώς αυξάνονται οι ανάγκες online σύνδεσης, η απαίτηση των χρηστών για ποιοτικές υπηρεσίες, αξιοπιστία και προστιθέμενη αξία εντείνεται συνεχώς. Το αναβαθμισμένο 5G δίκτυο της Nova έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες, από streaming υψηλής ευκρίνειας και εργασία εξ αποστάσεως, έως χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, online gaming και την εκτέλεση πολλαπλών εργασιών εν κινήσει.

Η αναβάθμιση αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση της United Group στο επενδυτικό σχέδιο του Ομίλου ύψους €2 δισεκατομμυρίων για την Ελλάδα έως το 2027. Ήδη, €995 εκατομμύρια έχουν επενδυθεί, μεταξύ άλλων, στις υποδομές του δικτύου κινητής, βελτιώνοντας σημαντικά την απόδοση και επεκτείνοντας την κάλυψη μέσω 5G, με γνώμονα την βελτίωση της εμπειρία του πελάτη. Οι μακροπρόθεσμες αυτές επενδύσεις καταδεικνύουν τη δέσμευση της Nova στην παροχή αξίας και ικανοποίησης στο συνεχώς αυξανόμενο πελατολόγιό της, ενώ παράλληλα ενδυναμώνουν τις ψηφιακές υποδομές της χώρας και συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Συνεχείς επενδύσεις της Nova στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας

Σε βάθος πενταετίας, η Nova έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στο δίκτυο κινητής και την απόκτηση φάσματος επιτυγχάνοντας, μεταξύ άλλων:

Επέκταση της πληθυσμιακής κάλυψης 4G στο 99% και της αντίστοιχης κάλυψης 5G στο 90%, με ταχύτητες έως και 300 Mbps.

Ταχύτητες έως 1 Gbps στο 55% της πληθυσμιακής κάλυψης πανελλαδικά, ενώ στις 10 μεγαλύτερες πόλεις (Αθήνα, Δράμα, Καλαμάτα, Κατερίνη, Καβάλα, Σέρρες, Τρίκαλα, Βέροια, Βόλος, Ξάνθη) η κάλυψη αγγίζει το 80%.

Αύξηση της διαθέσιμης χωρητικότητας δικτύου κατά 449%.

Αύξηση της μέσης ταχύτητας downloading κατά 182%.

Υψηλό ποσοστό επιτυχούς ολοκλήρωσης φωνητικών κλήσεων που φτάνει στο 99,8%.

Παρέχοντας υπηρεσίες συνδεσιμότητας υψηλού επιπέδου, η Nova προάγει την ανταγωνιστικότητα και μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της χώρας, από τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της απομακρυσμένης εργασίας, έως τη βελτίωση της εμπειρίας των τουριστών και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Αναβαθμίζοντας τις υποδομές 5G και επεκτείνοντας το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικής ίνας (FTTH), η Nova ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακά ανεπτυγμένου και τεχνολογικά ώριμου προορισμού, ικανού να προσελκύσει επενδυτές, ψηφιακούς νομάδες και καινοτόμες επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα κινητής “Unlimited All” έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιεί τις απαιτητικές ανάγκες των χρηστών για δεδομένα, προσφέροντας ταυτόχρονα σταθερή, αξιόπιστη και γρήγορη συνδεσιμότητα, παντού. Το πρόγραμμα συνδυάζει 5G ταχύτητες έως 1 Gbps, με προσιτή τιμή από μόλις €28/ μήνα*, αντικατοπτρίζοντας την πελατοκεντρική προσέγγιση της εταιρείας στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Το “Unlimited All” είναι διαθέσιμο σε νέους και υφιστάμενους συνδρομητές και στοχεύει να καταστήσει την τεχνολογία κινητής και τα δίκτυα νέας γενιάς προσβάσιμα, συμπεριληπτικά και ωφέλιμα για όλους τους χρήστες.

Η Κέλλυ Αναστασοπούλου, Chief Product Officer της Nova, δήλωσε: «Η αναβάθμιση του 5G δικτύου αντικατοπτρίζει τη μακροχρόνια δέσμευσή μας για παροχή υπηρεσιών συνδεσιμότητας κινητής νέας γενιάς, που ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών, στο σπίτι, στη δουλειά ή εν κινήσει. Με ταχύτητες έως 1 Gbps και πραγματικά απεριόριστα δεδομένα, δεν εστιάζουμε μόνο στη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη. Χτίζουμε την υποδομή που θα ενισχύσει την καινοτομία και την ψηφιακή ανάπτυξη της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια».

