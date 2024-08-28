Επίθεση από δύο άτομα που επέβαιναν σε μηχανή, κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια 25χρονη στο Περιστέρι χθες βράδυ.

Σύμφωνα με όσα είπε στην αστυνομία, η 25χρονη, λίγο μετά τις 22:00, και ενώ βρισκόταν στην οδό Φιλικών, σταμάτησε δίπλα της μια μηχανή στην οποία επέβαιναν οι δύο κατηγορούμενοι, τους οποίους γνωρίζει και υποστηρίζουν άλλη ομάδα από τη δική της.

Ο συνοδηγός, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της γυναίκας, την εξύβρισε, ενώ αμέσως μετά την άρπαξε από τα μαλλιά και με την παρότρυνση του οδηγού της μηχανής την έριξε στο έδαφος.

Στη συνέχεια οι δύο φερόμενοι ως δράστες έφυγαν με μεγάλη ταχύτητα από το σημείο και αναζητούνται από την ΕΛΑΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

