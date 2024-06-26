Με την εξέταση μαρτύρων ξεκίνησε το πρωί ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης η δευτεροβάθμια δίκη για τον θάνατο του 24χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ Νάσου Κωνσταντίνου, που έπεσε θύμα της τυφλής οπαδικής βίας, τον Απρίλιο του 2017, στη Θεσσαλονίκη.

Πρώτοι στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκαν οι γονείς του 24χρονου Κύπριου. «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όταν δεν μας αρέσει το χρώμα μιας μπλούζας πρέπει να κυνηγάμε κάποιον στον δρόμο» ανέφερε ο πατέρας του, τονίζοντας ότι οι δράστες ήθελαν να κάνουν κακό στο παιδί του. Όπως εξήγησε, ο Νάσος είχε ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη από την Πάφο της Κύπρου για επαγγελματικές δουλειές και συνδύασε την παραμονή του στην πόλη με την παρακολούθηση ενός αγώνα της αγαπημένης του ομάδας.

«Δυστυχώς μάς τον έφεραν πίσω μέσα σε ένα φέρετρο επειδή κάποιοι είχαν διαφορετική άποψη» κατέθεσε ο πατέρας του άτυχου νέου. Περιγράφοντας τον χαρακτήρα του γιου του είπε ότι υπήρξε πολλά χρόνια ποδοσφαιριστής στην Πάφο και ποτέ δεν δημιούργησε πρόβλημα στο γήπεδο. «Ποτέ δεν δεχθήκαμε παράπονο για τον ακέραιο χαρακτήρα του» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν έχουμε ζωή πλέον» είπε, στη σύντομη κατάθεσή της η μητέρα του 24χρονου και διερωτήθηκε «γιατί να το κάνουν αυτό στο παιδί μου, χωρίς λόγο».

Η θέση της υπεράσπισης

Για την υπόθεση καταδικάστηκαν δύο νεαροί, στους οποίους πρωτόδικα επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 9 ετών και 8 μηνών, στον καθένα, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για θανατηφόρα έκθεση και απρόκλητη σωματική βλάβη, με αναγνώριση του ελαφρυντικού της μετεφηβικής ηλικίας. Είχαν αφεθεί ελεύθεροι ενόψει του Εφετείου, υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της αυτοπρόσωπης εμφάνισης μία φορά τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης ενασχόλησης με τα κοινά της ομάδας του Ηρακλή, συλλόγου του οποίου είχαν δηλώσει υποστηρικτές.

Στο δικαστήριο εμφανίστηκε μόνο ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους (ο άλλος εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο) και στην αρχική του τοποθέτηση -διά των συνηγόρων του- αρνήθηκε την εμπλοκή του στο συμβάν.

Η δίκη συνεχίζεται με την εξέταση μαρτύρων, ενώ θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Ήταν 27 Απριλίου του 2017, όταν ο 24χρονος, με τους φίλους τους, επέστρεφαν από το γήπεδο της Τούμπας, όπου παρακολούθησαν τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Στο ύψος της Οδοντιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, η παρέα των νεαρών Κυπρίων δέχθηκε επίθεση από κουκουλοφόρους, που σύμφωνα με τα θύματα κρατούσαν σιδερολοστό, σιδερογροθιά και ξύλα.

Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, ο 24χρονος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την οδό Αγίου Δημητρίου, αλλά παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα. Νοσηλεύτηκε με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και στις 4 Μαΐου υπέκυψε στα τραύματά του, χάνοντας τη μάχη για τη ζωή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.