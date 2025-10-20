Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι, με έναν 37χρονο να χάνει τη ζωή του μετά από επίθεση με μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν στις 3 τα ξημερώματα όταν ο άνδρας από τη Βουλγαρία που διασκέδαζε σε κλαμπ βγήκε κάποια στιγμή έξω για να μιλήσει με άλλο άτομο.

Λίγα λεπτά αργότερα ο 37χρονος άνδρας έπεσε αιμόφυρτος στο δρόμο καθώς δέχθηκε χτύπημα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο «Γενικό Κρατικό Νίκαιας», όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματα του.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

