Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 20 Οκτωβρίου

Σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, Οσίου Γερασίμου ασκητού εν Κεφαλληνία, Αγίας Ενόης και Οσίας Ματρώνης της Χιοπολίτιδος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Αρτέμιος, Αρτέμης, Άρτεμις, Αρτέμη, Αρτέμιδα, Αρτεμία, Αρτεμισία, Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, Γερασιμούλα, Διάνα, Ντιάνα, Ενόη, Ματρώνα, Ματρόνα, Κερασιά, Κερασία.

Ανατολή ήλιου: 07:38 - Δύση ήλιου: 18:41 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 2 λεπτά

Σελήνη 28.5 ημερών

