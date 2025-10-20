Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 20 Οκτωβρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 07:38 και δύση ήλιου στις 18:41 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 2 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, Οσίου Γερασίμου ασκητού εν Κεφαλληνία, Αγίας Ενόης και Οσίας Ματρώνης της Χιοπολίτιδος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Αρτέμιος, Αρτέμης, Άρτεμις, Αρτέμη, Αρτέμιδα, Αρτεμία, Αρτεμισία, Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, Γερασιμούλα, Διάνα, Ντιάνα, Ενόη, Ματρώνα, Ματρόνα,  Κερασιά, Κερασία.

Ανατολή ήλιου: 07:38 - Δύση ήλιου: 18:41 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 2 λεπτά

Σελήνη 28.5 ημερών

Πηγή: skai.gr

