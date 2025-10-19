Λογαριασμός
Συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη – Ξαναέγραψαν τα ονόματα μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη (βίντεο, φωτογραφίες)

Διαμαρτυρία ενάντια στα κυβερνητικά σχέδια για την αλλαγή καθεστώτος φύλαξης του Μνημείου πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι

τεμπη

Συγκέντρωση στο Σύνταγμα ενάντια στα κυβερνητικά σχέδια για την αλλαγή καθεστώτος φύλαξης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι. 

Κατά την διάρκεια της διαμαρτυρίας, οι συγγενείς των θυμάτων ξαναέγραψαν με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων μπροστά στο μνημείο. 

Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν από τον κόσμο να παραμείνει στο σημείο υπό τον φόβο μιας αστυνομικής επέμβασης.

Παρά ταύτα, οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε απόσταση και κρατούν διακριτική στάση.

τεμπη συνταγμα

τεμπη συνταγμα

Παρούσα στη συγκέντρωση, στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι και των άλλων συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, ήταν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

ρουτσι κωνσταντοπουλου

