Αναβλήθηκε η δίκη του επιδειξία που συνελήφθη στο Περιστέρι- Παραμένει κρατούμενος

Ο 34χρονος Αιγύπτιος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά συρροή, κατά εξακολούθηση και άπαξ και για βία κατά υπαλλήλων

Υπό κράτηση θα παραμείνει μέχρι την Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου, ο 34χρονος Αιγύπτιος επιδειξίας που συνελήθφη χθες στο Περιστέρι, μετά από αναβολή της δίκης του από το Αυτόφωρο Μονομελές σήμερα.

Το δικαστήριο μετά την αναβολή της εκδίκασης διέταξε την διατήρηση της κράτησης του 34χρονου μέχρι την δίκη. 

Ο 34χρονος επιδειξίας που συνελήφθη στο Περιστέρι, κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά συρροή, κατά εξακολούθηση και άπαξ και για βία κατά υπαλλήλων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας ο 34χρονος θεωρείται ο δράστης εννέα περιπτώσεων προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

