«Συναγερμός» σήμανε στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ, στον Φοίνικα, όταν, κατά τη διάρκεια χρήσης ηλεκτρικού τροχού κοπής μετάλλων από εργαζόμενους του Οργανισμού, για την επισκευή ενός λεωφορείου, δημιουργήθηκαν σπινθήρες και ξέσπασε φωτιά. Η φωτιά μεταδόθηκε γρήγορα στα πλαστικά εξαρτήματα του λεωφορείου, με τους εργαζόμενους να προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν με πυροσβεστήρες, χωρίς όμως επιτυχία.

Ευτυχώς, το περιστατικό αποτέλεσε σενάριο άσκησης ετοιμότητας, η οποία σχεδιάστηκε από τον 3ο Πυροσβεστικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τον Οργανισμό.

Το σενάριο, πέρα από τη φωτιά, προέβλεπε και διάσωση ατόμου το οποίο, έχοντας εισπνεύσει καπνό, λιποθύμησε.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε άμεσα, ενώ η ομάδα πυρασφάλειας του ΟΑΣΘ κινητοποιήθηκε, προσπαθώντας να ελέγξει τη φωτιά και, κυρίως, να εμποδίσει την εξάπλωσή της, κερδίζοντας χρόνο έως ότου φθάσουν οι πυροσβέστες. Παράλληλα, ο εργαζόμενος που έχασε τις αισθήσεις του απομακρύνθηκε με φορείο από το σημείο, μεταφέρθηκε στο ιατρείο του αμαξοστασίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ιατρό εργασίας και τη νοσοκόμα του Οργανισμού.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κατέφθασε και προχώρησε στην κατάσβεση κάθε εστίας.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ, Κώστας Ταγγίρης, ο οποίος παρακολούθησε την άσκηση, ευχαρίστησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για όλο τον σχεδιασμό. «Προετοιμαζόμαστε, ώστε σε περίπτωση που χρειαστεί, να έχουμε ετοιμότητα, για να μην κινδυνέψουν οι υποδομές μας και κυρίως οι άνθρωποι μας, οι εργαζόμενοι. Η άσκηση πήγε πολύ καλά. Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη του ΟΑΣΘ που συμμετείχαν και, κυρίως, την Πυροσβεστική που σχεδίασε το σενάριο της άσκησης, μας καθοδήγησε σωστά και ανταποκριθήκαμε», δήλωσε ο κ. Ταγγίρης.

Στη σημαντικότητα της εκπαίδευσης του προσωπικού του ΟΑΣΘ, αναφέρθηκε ο διοικητής του 3ου Πυροσβεστικού Σταθμού Θεσσαλονίκης πύραρχος Απόστολος Κουρούσιας. «Δεν ήταν η άσκηση αυτή καθ’ αυτή τόσο σημαντική, όσο η εκπαίδευση που έγινε με το προσωπικό του ΟΑΣΘ. Το σημαντικότερο είναι η πρώτη επέμβαση από την ομάδα πυρασφάλειας του Οργανισμού και η προετοιμασία του χώρου για να έρθει η πυροσβεστική και να κάνει την τελική κατάσβεση», τόνισε ο κ. Κουρούσιας.



Πηγή: skai.gr

