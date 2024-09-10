Ένας 73χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι στην ωμοπλάτη έναν 61χρονο συγγενή του, σήμερα το πρωί, στο Περιστέρι. Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στις 10:00, στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Αίγλης.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν τον 73χρονο σε κοντινή απόσταση από το σημείο της επίθεσης.

Πηγή: skai.gr

