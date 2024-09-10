Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την προσεχή Γενική Συνέλευση της ΕΡΤ Α.Ε, την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου, πρόκειται να εισηγηθεί την επιλογή του δημοσιογράφου, Γιάννη Παπαδόπουλου, ως προσωρινού προέδρου της ΕΡΤ Α.Ε., εν όψει της ολοκλήρωσης της θητείας του Κωνσταντίνου Ζούλα.

Ο υφυπουργός ευχαριστεί τον απερχόμενο Πρόεδρο για το σημαντικό έργο του για την δημόσια τηλεόραση και ραδιοφωνία.

«Η ΕΡΤ τα τελευταία 5 χρόνια αναβάθμισε σημαντικά το προϊόν που παρουσιάζει στο κοινό, προχωρώντας, μεταξύ άλλων, σε σημαντικές καινοτομίες όπως το Ertflix και επενδύοντας μέσω του ErtNews στη συνεχή, αντικειμενική ενημέρωση. Είναι σημαντικό νέα και παλιά μέλη της Διοίκησης να συνεχίσουν στη λογική της συνεχούς εξέλιξης με βασικό γνώμονα τον σεβασμό των χρημάτων των Ελλήνων φορολογούμενων», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, ανακοινώνεται ότι έχει εκκινήσει ήδη η διαδικασία που προβλέπει ο Ν. 5062/2023 για το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, έχει ήδη αποσταλεί στο ΑΣΕΠ το αντίστοιχο σχέδιο και τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του προέδρου της ΕΡΤ με τη διαδικασία που προβλέπεται μέσω του ΑΣΕΠ.

Το βιογραφικό του Γιάννη Παπαδόπουλου

O Γιάννης Παπαδόπουλος ξεκίνησε την τηλεοπτική σταδιοδρομία του στην ΕΡΤ. Έχει εργαστεί ως ρεπόρτερ, συντάκτης επί της ύλης, κοινοβουλευτικός, διπλωματικός και πολιτικός συντάκτης, αρχισυντάκτης και παρουσιαστής ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών, ενώ τα τελευταία δεκαοκτώ χρόνια διετέλεσε σε διευθυντικές θέσεις σε εφημερίδες, τηλεοπτικά κανάλια και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Παράλληλα, έχει υπηρετήσει ως στέλεχος του Γραφείου Τύπου της Προεδρίας της Δημοκρατίας από το 1997 έως το 2021. Είναι πτυχιούχος του London Schoolof Economics στις Πολιτικές Επιστήμες και τις Διεθνείς Σχέσεις (BSc), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) International Βusiness Αdministration στο SOAS University of London και αυτή την περίοδο είναι υποψήφιος διδάκτορας (PhD candidate) στα Μέσα Ενημέρωσης και την Επικοινωνία στο University of Leicester.

