Ηλεκτρικά πατίνια, ποδήλατα, ελαστικά οχημάτων, κούπες, πλαστικά μπουκάλια, σκαμπό, ακόμη και βάση ομπρέλας, «ψάρεψαν» το πρωί της Τρίτης δύτες που βούτηξαν στον Θερμαϊκό Κόλπο, στο ύψους του Λευκού Πύργου, στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από τον βυθό του Θερμαϊκού και ένα μηχανάκι!

Τα σκουπίδια αυτά που μόλυναν τον θαλάσσιο χώρο περισυνελέγησαν στο πλαίσιο δράσης υποθαλάσσιου καθαρισμού που πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Τριάντα (30) δύτες βούτηξαν στα νερά του Θερμαϊκού, σε βάθος 5 μέτρων και απόσταση από την ακτή μέχρι και 20 μέτρα, προκειμένου να καθαρίσουν τον υποθαλάσσιο χώρο από όσα έχουν πετάξει εκεί κάποιοι ασυνείδητοι και κατέληξαν στη θάλασσα, από το ύψος του Λευκού Πύργου μέχρι και τον 1ο προβλήτα του λιμανιού.

Τα συλλεγόμενα αντικείμενα συγκεντρώνονται μπροστά από τον Λευκό Πύργο και οι εικόνες προκαλούν στους διερχόμενους εντύπωση, αλλά και απογοήτευση.

«Βρίσκουμε πάρα πολλά απόβλητα, βρίσκουμε πλαστικά τα οποία δυστυχώς δεν διασπώνται. Υπάρχουν παρά πολλά μέταλλα που κάνουν οξειδώσεις. Το τραγικό που βλέπουμε, πέρα και από τα γυαλιά και τα ηλεκτρικά ποδήλατα, είναι ότι βρίσκουμε πάρα πολλές μπαταρίες», ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο γενικός διευθυντής της εταιρείας MEPP, Σωτήρης Νικολάου που συμμετέχει στον καθαρισμό.

Στον βυθό του Θερμαϊκού βούτηξε ως εθελοντής δύτης και ο γνωστός παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής, Λάζαρος Παπαδόπουλος. «Ωραία η προσπάθεια να καθαρίσουμε τη θάλασσα αλλά από την άλλη είναι κρίμα που έχουμε τόσα σκουπίδια στη θάλασσα», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Λάζαρος Παπαδόπουλος και τόνισε πως «η θάλασσα είναι η ζωή μας και ειδικά εδώ στην Ελλάδα μας δίνει πάρα πολλά, οπότε πρέπει να τη σεβόμαστε».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, Αθανάσιος Λιάγκος, δήλωσε έκπληκτος με τα όσα ανασύρθηκαν από τον βυθό του Θερμαϊκού και πρόσθεσε πως «για δεύτερη συνεχή χρόνια είμαστε περήφανοι που καθαρίζουμε τον Θερμαϊκό», ενώ διαμήνυσε πως ανάλογη δράση θα γίνει και στο μέλλον.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο καθαρισμός του βυθού του Θερμαϊκού έγινε στο πλαίσιο δράσης υποθαλάσσιου καθαρισμού που πραγματοποιήθηκε πρωτοβουλία της ΟΛΘ Α.Ε. σε συνεργασία με τη MEPP (Mediterranean Company Environmental Protection) και με την υποστήριξη των: Antipollution of V Group, Hellenic Marine Environment Protection Association (HELMEPA), Hellenic Environmental Center S.A. (HEC), Hill International, Optima Bank, Rogan Associates, Alpha Bank, ΔΕΘ – Helexpo, Samaras & Partners.

Η δράση έγινε υπό την αιγίδα των: Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμος Θεσσαλονίκης, Ένωση Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙ.ΜΕ).

Πηγή: skai.gr

