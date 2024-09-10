Ένας 69χρονος συνελήφθη χθες, Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Αλυκών Ζακύνθου, με την αυτόφωρη διαδικασία, για παράβαση των νόμων περί ευζωίας των ζώων και περί όπλων.

Ο 69χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς καθώς τις πρωινές ώρες χθες, στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας Ζακύνθου, πυροβόλησε και τραυμάτισε σκύλο με καραμπίνα, που ανήκε σε άλλον ιδιοκτήτη.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, κατασχέθηκε το κυνηγετικό όπλο που χρησιμοποίησε ο 69χρονος δράστης, το οποίο όπως διαπιστώθηκε κατείχε παράνομα, ενώ, επιπλέον, σε βάρος του βεβαιώθηκε και το διοικητικό πρόστιμο των 50.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.