Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Μητέρα έδειρε την 14χρονη κόρη της, γιατί διαφωνούσε με τη σχέση της - Δείτε βίντεο

Συγκεκριμένα, η μητέρα είπε πως «δεν μπορώ να τη μαζεύω κάθε φορά από τα Αστυνομικά Τμήματα» - Το Δικαστήριο τής επέβαλε 10 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή

ενδοοικογενειακή βία

Στη Θεσσαλονίκη μια 14χρονη κατήγγειλε τη μητέρα της ότι τη χτύπησε, πιάνοντάς τη μάλιστα και από τον λαιμό, και πήγε να την πνίξει.

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο Χρήστος Χατζημίσης, οι δυο τους κατέληξαν στο δικαστήριο στο Αυτόφωρο, όπου η κοπέλα ανέφερε πως παραλίγο να πνιγεί, με τη μητέρα να το αρνείται, επισημαίνοντας ότι τη χτύπησε, διότι πρώτη εκείνη ξεκίνησε να τη χτυπά.

Ο λόγος που το έκανε αυτό είναι διότι δεν ενέκρινε τη σχέση που είχε η κοπέλα με έναν 16χρονο. Συγκεκριμένα, η μητέρα είπε πως «δεν μπορώ να τη μαζεύω κάθε φορά από τα Αστυνομικά Τμήματα». Το Δικαστήριο τής επέβαλε 10 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή και μάλιστα ήταν σύμφωνη και η Εισαγγελέας για την ενοχή της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη μητέρα 14χρονη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark