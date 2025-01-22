Στη Θεσσαλονίκη μια 14χρονη κατήγγειλε τη μητέρα της ότι τη χτύπησε, πιάνοντάς τη μάλιστα και από τον λαιμό, και πήγε να την πνίξει.

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο Χρήστος Χατζημίσης, οι δυο τους κατέληξαν στο δικαστήριο στο Αυτόφωρο, όπου η κοπέλα ανέφερε πως παραλίγο να πνιγεί, με τη μητέρα να το αρνείται, επισημαίνοντας ότι τη χτύπησε, διότι πρώτη εκείνη ξεκίνησε να τη χτυπά.

Ο λόγος που το έκανε αυτό είναι διότι δεν ενέκρινε τη σχέση που είχε η κοπέλα με έναν 16χρονο. Συγκεκριμένα, η μητέρα είπε πως «δεν μπορώ να τη μαζεύω κάθε φορά από τα Αστυνομικά Τμήματα». Το Δικαστήριο τής επέβαλε 10 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή και μάλιστα ήταν σύμφωνη και η Εισαγγελέας για την ενοχή της.

Πηγή: skai.gr

