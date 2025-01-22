Με εντολή του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, πραγματοποιείται έρευνα στις μετακινήσεις υπαλλήλων για «μαϊμού» ελέγχους στους οίκους ανοχής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας για τα έτη 2022-2023.

Όπως αναφέρει και το onlarissa, από την έρευνα προκύπτουν σοβαρά επιβαρυντικά στοιχεία για υπαλλήλους οι οποίοι με εντολή μετακίνησης συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, που δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό, εισέπρατταν αποζημιώσεις για ελέγχους που δεν πραγματοποιούσαν.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η οποία επεκτείνεται και σε προηγούμενα έτη, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.

Πηγή: skai.gr

